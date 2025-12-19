León invertirá más de 220.000 euros para construir un nuevo parque infantil en la Lastra

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León aprobó hoy una inversión de 220.462,07 euros para construir un nuevo parque infantil en Los Aluches de la Lastra, para lo que adjudicó el contrato a la empresa Bricantel España, que tiene un plazo de ejecución de tres meses desde que se firme el acta de replanteo.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de León dotará de un equipamiento de juegos infantiles a la plaza de La Unión Europea, en el barrio de La Lastra. La actuación se desarrollará en una de las zonas ajardinadas de la zona dentro de una zona peatonal de gran superficie a la que se accede desde el interior de la misma desde la calle Los Aluches y el Paseo del Parque.

Se trata de una superficie de 1.565 metros cuadrados de forma circular que en la actualidad está ajardinada y cuenta con 20 árboles de 20 años de edad, aunque los trabajos que se realizarán implicarán el trasplante de cuatro de los árboles para poder ubicar el área de juegos aprovechando los espacios del área y la sombra que dan los ejemplares.

Los juegos estarán pensados para que simultáneamente puedan jugar hasta 60 niños de entre 6 a 14 años, aunque serán accesibles también para edades inferiores. Se construirán dos soleras de forma y dimensiones en función de las características de los juegos ofertados, siempre de forma circular, a base de hormigón poroso de 12 centímetros de espesor y se rematarán con una superficie de seguridad de plana de caucho continuo. La actuación contempla también dotar de nuevo mobiliario urbano la zona para las familias usuarias del nuevo parque.

Barrio de El Ejido

Del mismo modo, la Junta de Gobierno Local adjudicó en su sesión de hoy las obras de mejora de los parques de la Amistad y la Tolerancia y Batalla de Clavijo en El Ejido por un importe de 75.207,03 euros, un plazo de ejecución de las obras de dos meses desde la firma del acta de inicio y un plazo de garantía de dos años para la obra civil y cinco para el mobiliario desde el acta de recepción.

Esta intervención en dos de los parques del barrio de El Ejido pretende mejorar la seguridad, accesibilidad, confort y funcionalidad de las zonas de juegos y equipamientos existentes, al tiempo que habrá nuevo arbolado y zonas de sombra para los usuarios.

En el parque de la Amistad y la Tolerancia se instalará una zona de calistenia sobre pavimento amortiguador de seguridad. Tras la intervención, el parque contará con nuevo mobiliario urbano, como seis mesas picnic inclusivas y cinco de madera con objeto de favorecer las zonas de descanso y convivencia.

En el parque de la calle Batalla de Clavijo las mejoras que se implementarán consistirán en la adaptación del acceso a la zona de juegos mediante rampas accesibles, sustituyendo asimismo el pavimento amortiguador de ambas zonas de juego preexistentes y en la renovación parcial del equipamiento infantil mediante la instalación de un nuevo juego inclusivo.

De igual forma, la Junta de Gobierno Local dio también luz verde a dos actuaciones más en el barrio de El Ejido, como son la mejora de la cancha deportiva de la calle San Pablo y en el Jardín Cabeza de Vaca, ubicado en la calle del mismo nombre, adjudicadas con una inversión de 73.322,72 euros, un plazo de ejecución de dos meses y una garantía de dos años para la obra civil que se ejecute y de uno para los trabajos de jardinería que se realizarán.

La cancha deportiva verá renovado de manera integral el pavimento deteriorado, las canastas metálicas obsoletas, el cerramiento perimetral que se encuentra deteriorado y los elementos urbanos como la fuente, las papeleras y los bancos que así lo requieran.

En el jardín de Cabeza de Vaca se actuará de forma integral en la zona de juegos, a la vez que se mejorará el pavimento y se sustituirán los elementos lúdicos que se encuentran ya obsoletos por el uso y el paso del tiempo por otros nuevos de mayor valor ambiental. También se renovará el mobiliario urbano y los pavimentos.

El parque infantil de juegos nuevo será un conjunto compuesto por torre con tejado, puente colgante, columpio doble, muro de red, escalera de suspensión y tobogán, fabricado en madera tratada que se ubicará sobre un pavimento de seguridad continuo de caucho.

Aseos en el CHF

Finalmente, la Junta de Gobierno Local adjudicó las obras de renovación de los aseos del Pabellón Deportivo del CHF por 157.293,73 euros, un plazo de ejecución de los trabajos de seis meses y un plazo de garantía de cinco años.

El proyecto de intervención detalla las obras para recuperar los aseos públicos que actualmente están fuera de uso, ya que se trata de una infraestructura que quedó obsoleta en un edificio cuya construcción data del año 1969 y en el que no se han realizado intervenciones de calado desde su construcción.

Esta actuación se llevará a cabo tanto en los aseos masculinos como femeninos, de forma que en total se remozarán 70,40 metros cuadrados. Asimismo, se remodelará el vestíbulo en una reforma que afectará a la totalidad de elementos, ya que se cambiarán todos sus revestimientos y todas las instalaciones.

También se sustituirán las carpinterías exteriores, el acabado de pizarra de las cubiertas, así como la renovación de las bajantes y canalones con el fin de garantizar la total estanqueidad del conjunto. Para garantizarla, se instalará asimismo un moderno sistema de climatización y ventilación.