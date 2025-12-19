Navidad León 2025: solidaridad por los cuatro costados
Regalos solidarios. No hay que buscar mucho, están por todas partes en forma de calendarios, tazas, juguetes, ropa, alimentos... y de todos los precios. Y los hay que son gratis, como donar sangre o visitar a personas que están solas
El ‘efecto diciembre’ despierta la solidaridad. Seis de cada diez ciudadanos españoles ha entregado ayudas solidarias en el último año, con una media de 25 euros por donación, pero este último mes del año aumenta un 21% más que durante el resto del año. Esta es una de las revelaciones de la radiografía sobre la solidaridad en España elaborada por analistas de Caixabank, Fundación La Caixa y la barcelonesa Universidad Pompeu Fabra.
Pero no todo se traduce en dinero. Optar por el voluntariado en estas fechas para acompañar a personas enfermas o que se encuentran solas en residencias de mayores son algunas de las acciones a las que se han entregado un 39% de la población. Donar sangre también es una de ellas. El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) tiene déficit de reservas de sangre del grupo A+ a las que se suma las del tipo A-, ambas en rojo, mientras que se mantienen en verde las de los tipos 0+ y 0-.
Basta con acercarse o abrir alguna de las páginas web de las asociaciones y entidades de la provincia de León para descubrir un amplio abanico de posibilidades de regalos materiales o en tiempo para mejorar la vida de las personas, incrementar el presupuesto destinado a investigación o para invertir en proyectos, escuelas, hospitales o carreteras en países en desarrollo de todo el mundo.
Otras formas de colaborar
La Asociación Contra el Cáncer dispone en su página web de una gran variedad de artículos para regalar, como esta bolsa de deporte de 12 euros.
-Abanicos y lápices de madera
La fundación Aladina dispone de artículos para que puedas colaborar con la investigación infantil. Este abanico y los lápices cuesta 7 euros.
-Para contar los días más felices
Prácticamente todas las asociaciones de León cuentan con calendarios cuya recaudación se destina a mejorar la vida de las personas.
-Regalar salud y vida ¿hay más?
Los regalos no solo se miden por la aportación económica. Donar sangre, por ejemplo, es un regalo de vida y salud que es gratis.
-Desde Correos con amor
En la oficina de Correos también se pueden comprar regalos solidarios como esta taza de Agua de Coco que cuesta 12 euros.