Navidad León 2025: solidaridad por los cuatro costados

El ‘efecto diciembre’ despierta la solidaridad. Seis de cada diez ciudadanos españoles ha entregado ayudas solidarias en el último año, con una media de 25 euros por donación, pero este último mes del año aumenta un 21% más que durante el resto del año. Esta es una de las revelaciones de la radiografía sobre la solidaridad en España elaborada por analistas de Caixabank, Fundación La Caixa y la barcelonesa Universidad Pompeu Fabra.

Pero no todo se traduce en dinero. Optar por el voluntariado en estas fechas para acompañar a personas enfermas o que se encuentran solas en residencias de mayores son algunas de las acciones a las que se han entregado un 39% de la población. Donar sangre también es una de ellas. El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) tiene déficit de reservas de sangre del grupo A+ a las que se suma las del tipo A-, ambas en rojo, mientras que se mantienen en verde las de los tipos 0+ y 0-.

Basta con acercarse o abrir alguna de las páginas web de las asociaciones y entidades de la provincia de León para descubrir un amplio abanico de posibilidades de regalos materiales o en tiempo para mejorar la vida de las personas, incrementar el presupuesto destinado a investigación o para invertir en proyectos, escuelas, hospitales o carreteras en países en desarrollo de todo el mundo.