Francisco León: el científico leonés que crea un premio por la enfermedad renal en honor a su madre

El inmunólogo leonés Francisco León, CEO de varias empresas farmacéuticas e investigador en Estados Unidos, ha creado el I Premio Solidario María Isabel Prieto Vizcaíno para honrar la memoria de su madre, fallecida en 2015 como consecuencia de una enfermedad renal. El premio de esta primera edición, dotado con 10.000 euros, lo recogió anoche Alcer (Asociación Leonesa contra las Enfermedades Renales) en un acto celebrado en el Museo Diocesano y de la Semana Santa que reunió a cerca de una treintena de miembros de la familia Prieto Vizcaíno, pacientes y sanitarios expertos en enfermedad renal de León. Esta primera dotación económica llega a una asociación de 170 asociados «que tiene muchas necesidades» y destinará el dinero a las terapias gratuitas que ofrece a los enfermos renales, como psicología, nutrición y deporte, según su presidente, Juan Iglesias Llamas. María Isabel Prieto formó parte de Alcer, de la que fue miembro de la junta directiva.

Alcer formará parte del jurado que seleccione a los premiados en las próximas ediciones, que estará integrado también por el jefe de Nefrología del Hospital de León, Mario Prieto, y el mismo Francisco León como miembro de la familia, que anuncia que intentará incrementar esta cantidad y estudia crear una fundación.

A esta primera edición seguirán otros reconocimientos anuales a entidades, personas o científicos que destaquen por mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedad renal. «La enfermedad renal de mi madre me influyó mucho para estudiar inmunología. Tuvo dos trasplantes de riñón. Falleció por una sepsis y dejó un vacío muy grande en mí y en mi familia. Hace dos años murió también mi tío, Pedro Prieto, cardiólogo en el Hospital de León y también estoy pensando en hacer algo parecido en su memoria más adelante».

La decisión de elegir a Alcer como primera destinataria del premio no fue difícil. «Mi madre apoyó mucho a la asociación y ahora la idea es dar visibilidad a la enfermedad renal, para que la gente se conciencie de la importancia de prevenir y de lo que significa la diálisis para los enfermos».

Francisco León llegó este viernes a la ciudad procedente de Estados Unidos, donde desarrolla su trabajo de investigación que ha logrado avances en nuevas terapias farmacológicas para abordar enfermedades como la diabetes tipo 1 desde el laboratorio creado por él en Estados Unidos, Provention Bio, vendida a Sanofi en 2023 gracias a la molécula Tzield, que consigue retrasar la aparición de la diabetes tipo 1 una media de tres años en personas con indicadores que apuntan a su desarrollo. Como inmunólogo, fue pionero en el estudio de la enfermedad celíaca y desde Estados Unidos desarrolló estudios en los que colaboró el Hospital de León. Tras la venta de Provention Bio, León Prieto fundó Tolerance, un nuevo laboratorio que estudia la glándula timo, «que reeduca el sistema inmune en los primeros dos meses de vida para reconocer lo que es propio y lo que no». Esta investigación busca «aumentar la esperanza de vida al preservar y restaurar la función de una glándula que regula la tolerancia inmunológica, que va a permitir en un futuro que no haya rechazos en los trasplantes de órganos, también es eficaz contra el cáncer, el alzhéimer y otras muchas enfermedades».

Para Francisco León esta última investigación es regresar a sus comienzos y colaborar para encontrar una solución a la enfermedad que causó la muerte de su madre. «Mi primer empleo fue en Bristol Myers BMS, allí trabajé con el fármaco Belatacept, para tratar el rechazo a los implantes renales. Desde entonces no he vuelto a trabajar en ese campo y ahora quiero conocer mejor por qué el organismo de mi madre rechazó el primer trasplante de riñón».

La gala contó con la colaboración de la Agrupación Musical del Santo Cristo de las Bienaventuranzas, que ofreció un concierto benéfico.