Los obispos contra el aborto seguro

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha rechazado este sábado la iniciativa ciudadana europea promovida por el movimiento 'My Voice, My Choice' (Mi Voz, mi Elección), que ha logrado 1,2 millones de firmas para pedir un aborto seguro en la Unión Europea (UE).

En un mensaje en la red social X, Argüello ha lamentado que esa iniciativa haya sido apoyada por el Parlamento Europeo, que en septiembre aceptó a trámite la propuesta, aunque no decidirá hasta inicios de 2026 si continúa adelante con la iniciativa de crear un fondo europeo para financiar los gastos de tratamientos abortivos en los países de la Unión Europea en los que es legal.

"'Concebirás y darás a luz un hijo'. Navidad es la alegría de un nacimiento. Antinavidad es 'myvoice-mychoice', iniciativa respaldada por el Parlamento Europeo en favor del aborto, es decir del poder del fuerte sobre el débil. Apoyemos a las madres en alianza social por la vida", ha escrito el presidente de los obispos españoles.

La miembro de la organización 'My Voice, My Choice' reconocen que Bruselas no puede proponer la legalización del aborto en la Unión Europea porque carece de competencias en el ámbito sanitario, pero creen que sí puede crear un fondo para financiar el tratamiento a «las más de 20 millones de mujeres» que hoy en día tienen que ir a otro país de la UE para poder abortar.

Un fondo al que deberán adscribirse voluntariamente los países de la UE que apoyen la propuesta y que no costearía los gastos del desplazamiento, sino del tratamiento médico, explican los impulsores de la propuesta.

El Parlamento Europeo dio este miércoles su apoyo simbólico a que Bruselas cree un mecanismo con fondos para garantizar el aborto seguro y gratuito a mujeres en toda la Unión Europea.