In Género abre nueva sede en León para su labor con prostitutas y víctimas de trata sexual

El equipo de In Género en León durante la inauguración de la nueva sede en Padre Isla, 36.ángelopez

La Asociación In Género nunca imaginó que en una ciudad pequeña la atención a personas en situación de prostitución y víctimas de trato en León iba a tener el volumen que afrontan desde que llegaron hace casi cinco años.

Más de dos mil intervenciones al año en la provincia, la mitad en la capital, en 2024, reflejan la dimensión que tiene el fenómeno en este territorio. La explicación es que León «es un punto estratégico entre Madrid, Galicia y Asturias y por tanto una zona tránsito con mucha movilidad y también por la demanda», señala Esperanza García, responsable de la asociación en León.

In Género inauguró este lunes su nueva sede en la avenida Padre Isla 36 para cubrir las nuevas necesidades de la organización, que ha pasado de contar con dos personas trabajadoras en sus inicios a un equipo de ocho en la actualidad.

Empezaron con una unidad móvil que se desplaza por diferentes lugares de la provincia donde se detecta el ejercicio de la prostitución, luego abrieron una pequeña sede en Ordoño II y desde este mes cuenta la nueva ubicación en la segunda planta del edificio de Padre Isla.

La asociación ofrece un servicio profesionalizado con especialistas en trabajo social, psicología y derecho para atender las diferentes problemáticas que presentan las personas en situación de prostitución y/o víctimas de trata.

«Desde que empezamos a hacer las rutas, hemos tenido una buena acogida tanto por parte de los usuarios como de las administraciones y demás entidades», señaló la responsable en León de esta organización de ámbito nacional.

«Decidimos instalarnos en León porque recibíamos, pero nos parecía un poco locura», pero «nunca nos imaginamos el volumen de trabajo que íbamos a tener al tratarse de una ciudad pequeña», señaló la representante ante las numerosas personas de otras entidades y de la administración que acudieron al acto inaugural, como el gerente de Servicios Sociales de la Junta, Juan Antonio Orozco, o el responsable de la sección de Epidemiología del servicio de Sanidad.

La nueva sede cuenta con una sala para los intervenciones individuales y grupales y despachos para los profesionales, además de una zona común de recepción.

In Genero es la entidad con la que el Ayuntamiento de León ha contratado un estudio para conocer el impacto de la prostitución en la capital, a través de un contrato adjudicado en concurso público por importe de 60.000 euros.

Además de los recursos presenciales, la oenegé tiene el proyecto Nosotras, una aplicación en la que se encuentran el 99% de los recursos que hay en España para personas víctimas de trata o en situación de prostitución, en la que también se proporciona información sobre salud sexual.

Numerosas personas acudieron a la inauguración de la nueva sede de In Género.ÁNGELOPEZ

Entre el público también había personas usuarias, que, a la vez son voluntarias de la asociación. «Gracias por el apoyo y la confianza que nos han brindado a mi y a todas mis compañeras», señaló una mujer.