Andrés García Palomo, oncólogo: «León es una de las tres zonas sombrías del cáncer de España»

«Si el mapa oncológico de España tiene zonas oscuras, León es una de las más sombrías». El jefe de Oncología del Hospital de León, Andrés García Palomo, destaca que la provincia acumula registros que la sitúan «en los primeros puestos de un ranking en el que nadie quiere estar». León ocupa la tercera posición nacional en la tasa de mortalidad por cáncer, con 341 fallecidos por cada 100.000 habitantes en 2024, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Solo Orense (361) y Zamora (358) presentan cifras peores. La media española está en 240 fallecidos por 100.000 habitantes, por lo que León supera esa media en más de cien puntos. «En 2023 los tumores ya desplazaron a las enfermedades cardiovasculares en causa de muerte y en 2024 se ha consolidado. Una de cada cuatro muertes leonesas es por cáncer».

Para García Palomo, los números cuentan la historia de una provincia que pierde población joven y acumula mayores. En 2021, León registró 1.566 defunciones por tumores, cifra que subió en 2022 a los 1.583, para pasar a 1.569 en 2023 y repuntar a los 1.602 en 2024. «Si se echa la vista atrás, la tendencia resulta aún más elocuente. A comienzos del presente siglo, León no llegaba a los 1.500 pacientes oncológicos que perdían la vida anualmente. En la provincia leonesa mueren hoy 140 personas más de cáncer cada año que las que morían hace veinticinco años». En la década de los ochenta, los leoneses que morían de cáncer eran, aproximadamente, un millar. "El máximo histórico se alcanzó en 2013, cuando se registraron 1.735 fallecimientos por tumores. Después vino un ligero descenso, que la pandemia interrumpió brevemente, y ahora la cifra vuelve a aproximarse a los 1.600».

El cáncer de tráquea, bronquios y pulmón encabeza en León la lista de los tumores más letales, con 272 muertes, le sigue el de colon con 157 fallecimientos, el de páncreas con 140, y, por encima de cien, los de vejiga y próstata. Este último mató a 102 hombres en 2024, 16 más que el año anterior. Crecimiento similar tuvo el cáncer de cuello de útero, con 16 mujeres fallecidas, doce más que en 2023. "Estas cifras están relacionadas con la fecha de diagnóstico. No es lo mismo la incidencia que la mortalidad. En León, la mortalidad oncológica es sensiblemente superior en los hombres. En 2024 murieron 953 leoneses y 649 leonesas, una proporción de casi tres a dos que refleja tanto los diferentes patrones de exposición a factores de riesgo como la distinta distribución de los tipos de tumores por sexo».

Ritmo creciente

Para García Palomo «el cáncer seguirá marcando el ritmo de la mortalidad mientras la población envejezca y los factores de riesgo evitables, como el tabaco, el alcohol, el sedentarismo y la obesidad, entre otros hasta ahora desconocidos, sigan presentes en la vida cotidiana». Pero también tiene razones para la esperanza. «Cada año que pasa, más pacientes sobreviven a sus tumores, más tratamientos se incorporan al arsenal terapéutico, más programas de cribado detectan la enfermedad cuando aún es curable». Los avances terapéuticos, las campañas de diagnóstico precoz, la mejora en los tratamientos quirúrgicos, la terapia de precisión, la inmunoterapia «todo suma para que cada vez más pacientes oncológicos sobrevivan a su enfermedad. El 60% de los pacientes siguen vivos a los cinco años del diagnóstico, una cifra que se ha duplicado en las últimas cuatro décadas».

A pesar del crecimiento absoluto en el número de muertes «la mortalidad oncológica en España ha experimentado un fuerte descenso en las últimas décadas, la respuesta reside en distinguir entre cifras absolutas y tasas ajustadas y esto se debe al envejecimiento de la población. A más años vividos, más tiempo para que las células acumulen mutaciones y más oportunidades para que el cáncer aparezca. Otro factor es el crecimiento demográfico. Más personas significa, inevitablemente, más muertes absolutas. Pero cuando se ajustan las tasas por edad, la mortalidad estandarizada baja».