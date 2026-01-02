Nace la generación que vivirá ocho desafíos hasta 2050

Milán Daniel,primer bebé nacido en la provincia de León, en el Hospital El Bierzo, en brazos de su madre.Consejería de sanidad

El Hospital El Bierzo dio la bienvenida al primer bebé nacido en 2026 en la provincia de León, Milán Daniel R. M., que nació a las 00.50 horas y pesó 3.835 gramos. Milán Daniel se encuentra bien, como su madre, Thalía, quien estuvo acompañada en todo momento por el papá, Álex, ambos residentes en Ponferrada.

La sala de partos del Hospital de León despidió el año con el último nacimiento a las 19.55 horas. Ocho horas y media más tarde, a las 04.30, nació Sienna Andrés Montes de Oca, hija de Carlos y Jelyskel, que pesó 3.290 gramos.

Una niña que pesó 3.350 gramos fue la primera bebé del año nacida en hospitales públicos de Castilla y León, en este caso a las 0.37 horas en el Universitario Río Hortega de Valladolid.

Escasamente media hora después, en torno a las 1.00 horas, nació en Aranda de Duero (Burgos) el tercer bebé, en este caso un niño llamado Alonso Velasco Martínez, segundo hijo de una familia arandina que vio la luz en el Hospital Santos Reyes de la localidad.

A las 01.47 horas se produjo el primer alumbramiento del año en la provincia de Salamanca, en cuyo Centro Asistencial Universitario ha visto la luz una niña.

Algo más se hizo esperar el primer recién nacido en la provincia de Palencia, donde a las 14.44 horas ha visto la luz en el Hospital Río Carrión un varón.

El primer bebé del año en la provincia de Soria se hizo esperar y nació a las 21.17 horas en el Hospital Universitario Santa Bárbara de la capital soriana. Es un niño, de nombre Emir, que pesó 3.300 gramos.

Al cierre de esta emisión no había nacido todavía ningún bebé el primer día del año en las provincias Ávila, Segovia ni Zamora.

Radiografía social

La tradicional bienvenida a los recién nacidos del año deja una radiografía de la España del futuro, la que se prepara las los objetivos 2050, cuando esta generación que ahora nace tendrá 24 años, y vivirá en ese mundo que quedó establecido en 2019, consiste en un paquete de iniciativas políticas que sitúan a la UE en el camino hacia una transición ecológica, con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática para 2050. Hasta la fecha, más de 20 países acordaron en la cumbre del clima celebrada en 2023 triplicar la producción de energía nuclear para 2050. La declaración, respaldada por Estados Unidos, Canadá o Francia, fue anunciada como parte de la COP28 y afirma que la energía nuclear desempeña un «papel clave» para mantener «al alcance un límite de 1,5°C en el aumento de la temperatura» para 2050.

En el año 2024 se atendieron en la provincia de León 1.999 partos, 277 menos que en el año 2020. La edad media de maternidad para el primer hijo fue de 32,42 años, edad que sube progresivamente desde 1975, año en el que las mujeres daban a luz a su primera criatura a los 25,20 años. En este contexto, el 20% de las parejas tienen problemas para tener hijos y necesitan recurrir cada vez más a los tratamientos de fertilidad. Actualmente, 1 de cada 6 niños en el mundo nacen mediante reproducción asistida y en mujeres que superan los 41 años.

En el informe ejecutivo Fundamentos y Estrategias para la Estrategia Nacional a largo plazo. España 2050, editado por el Gobierno de España con la colaboración de diferentes expertos en cada una de las materias, se establecen los ocho desafíos con los que se encontrarán los bebés que acaban de nacer cuando tengan 24 años: ser más productivos para crecer mejor; conquistar la vanguardia educativa; mejorar la formación y la recualificación; trabajar para lograr una sociedad neutra en carbono, sostenible y resiliente al cambio climático; preparar el estado de bienestar para una sociedad más longeva; promover un desarrollo territorial equilibrado, justo y sostenible; resolver las deficiencias del mercado de trabajo y adaptarlo a las nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas; reducir la pobreza y la desigualdad y reactivar el ascensor social; y ampliar las bases del estado de bienestar futuro.

La oficina de Medio Ambiente de la ONU prevé, si no hay acciones políticas que lo detengan, un 2050 con calor sofocante, extinción de especies y cielos saturados de contaminación. «Con un esfuerzo integral de cada gobierno en su totalidad y de cada sociedad a todos sus niveles, la humanidad todavía puede cambiar el rumbo», afirma Maarten Kappelle, Líder de Servicio en la Oficina de Ciencia de Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Envejecimiento

En 2050, cuando Milán Daniel, Sienna. Sofía, Cloe, Ander, Santiago, Elena, Salomé o Alami tengan 24 años, uno de cada tres españoles tendrá 65 años o más, y por cada persona en esta franja de edad habrá solo 1,7 personas entre los 16 y los 64 años (hoy, hay 3,4). Un estudio elaborado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) pronostica que la población de España con 60 o más años de edad en 2050, con lo que se situará como la octava nación del mundo con mayor proporción de personas sexagenarias. En la provincia de León mueren tres personas por cada una que nace.

«El envejecimiento demográfico traerá importantes oportunidades sociales y económicas al país, pero también un notable desafío para la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar. De aquí a mediados de siglo, el gasto sanitario podría aumentar en más de 1 punto de PIB, el gasto público en pensiones podría incrementarse hasta en 5 puntos de PIB, y el número de personas mayores beneficiarias de 18 puntos, con ayudas a la dependencia podría duplicarse, con el gasto público en cuidados pasando del 0,8% actual a más del 2,0% del PIB en 2050», calcula el informe ejecutivo del Gobierno.

El informe de Proyección del crecimiento natural de la población de los municipios de Castilla y León» realizado por la Universidad Católica de Ávila muestra que León perderá en 2050 el 28,3% su población.

Juego en línea

La página de la UE (https://learning corner.learning.europa.eu/learning-materials/2050-its-you_es) tiene disponible un juego interactivo online que permite anticipar si para el año 2050 se tendrá un futuro saludable. «¿Tendrás un futuro saludable? Selecciona tu avatar y explora un día típico para averiguarlo», anima el juego que permite elegir qué desayunar, cómo ir a trabajar, qué hacer en tu tiempo libre y dónde hacer la compra.