La 'rave' ilegal de Albacete reúne a casi 4.000 personas

Los 300 agentes de la Guardia Civil que están evitando desde la pasada Nochevieja que vaya a más la macro fiesta ilegal de música electrónica instalada junto al embalse del Cenajo, entre los municipios albaceteños de Férez y Hellín, han formulado las primeras denuncias por tenencia de drogas entre asistentes que intentaban salir de la «rave» durante unas horas y jóvenes que trataban de acceder a ella saltándose el perímetro de seguridad.

La macro fiesta, que se espera finalice el Día de Reyes, se está celebrando sin incidentes y a ella han acudido cerca de 4.000 personas procedentes de numerosos puntos de España y de otros países europeos como Francia, Suiza, Bélgica, Alemania o Dinamarca.

El subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Albacete, Miguel Juan Espinosa, pidió este sábado públicamente «que no se acerquen más personas a la zona porque aunque esta fiesta está celebrándose en la zona seca del vaso del pantano, las lluvias que se prevén podrían provocar una crecida del embalse complicando los trabajos en caso de desalojo».

El subdelegado del Gobierno añadió que la Guardia Civil ha identificado a los organizadores de la «rave» que «esta vez no se irán de rositas porque han vulnerado varias normas» en alusión a lo ocurrido en otras macro fiestas similares que finalizaron sin que nadie asumiera responsabilidades.

Por su parte, la comarca sigue sufriendo cortes de carretera para acceder a los municipios de la zona, lo que obliga a los vecinos a utilizar otras carreteras. A pesar de este contratiempo, los 600 vecinos de Férez parecen convivir con tranquilidad con la «rave». «En los primeros días algunos de los asistentes se acercaron al pueblo para hacer alguna compra aunque en la fiesta cuentan con todo lo necesario para no tener que salir de ella", explica su alcalde, Francisco Javier Jaime Espinosa, que llegó a calificar a los «ravers» como «buena gente». El buen talante con que la comarca albaceteña ha acogido esta macro fiesta ilegal es compartido por colectivos como la Asociación Protectora de Animales y Plantas de las Sierras del Segura y Alcaraz (APAP Tierra) o la Asociación de Profesionales del Trabajo Social Tejiendo Redes, que califican el dispositivo de control y vigilancia de la Guardia Civil para evitar la entrada de más personas en la «rave» de «cerco policial extremo y coercitivo que provoca más riesgos».

