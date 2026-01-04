Diario de León

Celerina Ferrero ya canta jotas en el cielo

Celerina Ferrero en su florido corral tocando la pandereta, en una foto de 2014.

León

Sonaron las campanas de Año Nuevo y Celerina Ferrero Martínez (1933-2026) se fue con un suspiro. La entrañable guardiana de las tradiciones, que enseñó a varias generaciones de Velilla de la Reina a bailar la jota en su corral, apenas puso el pie en 2026 aunque dejó tras de sí 92 años de una vida llena de cantares, romances, refranes y toques de pandereta y cargada de trabajo y alegría compartida con su pueblo.

Pasó sus últimos días en la residencia Buenos Aires del pueblo de Castrillo de San Pelayo y en Velilla de la Reina su recuerdo será imborrable. Mucho dejó escrito en sus cuadernos y mucho más pervive en las generaciones más jóvenes que siguen apegadas a esa tradición secular.

Alguna moza lleva pegada a su cintura la faltriquera que Celerina bordó a su madre por la boda y los mantenedores del antruejo nunca olvidarán cuando cantó en Lisboa y en París con Andadura.

«Para cantar, tener voz/ para bailar, el salero/ y para tocar el pandero, mover bien los dedos», decía esta mujer que fue una virtuosa de la pandereta y decía que sus gallinas cantaban todavía mejor que ella, con esa simpatía de la sencillez con la que contaba y cantaba la vida.

Celerina fue despedida el sábado en la iglesia parroquial de Velilla de la Reina con enorme gratitud a su legado, sabiendo que su vecina ya andará cantando y tocando la pandereta en el cielo.

