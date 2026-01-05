Juan Cruz, presidente de la Comisión del Trío de Eclipses: "La UME ya está preparada para el desafío del 12 de agosto"

Juan Cruz Cigudosa, secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades en un acto en abril.EFE/Quique Curbelo

Publicado por J. A. Guerrero Madrid Creado: Actualizado:

España disfrutará este año del primero de los tres eclipses solares que se podrán observar en el país entre 2026 y 2028. El del próximo 12 de agosto al atardecer promete ser el más espectacular. Se verá en todo el territorio, aunque hay una franja (la llamada franja de totalidad) que incluye 24 provincias de 13 comunidades autónomas, donde el sol se oscurecerá totalmente. Buena parte de esa área coincide con la llamada España vaciada. Juan Cruz Cigudosa (San Adrián, Navarra, 61 años), secretario de Estado de Ciencia. Innovación y Universidades, preside la comisión formada por trece ministerios que organiza la observación «segura» de este fenómeno astronómico «excepcional».

—¿Hay nervios?

—Sí, hay nervios, pero son sensatos. La clave es garantizar que el eclipse sea un momento de disfrute, seguro y con el máximo impacto de divulgación científica. Apenas durará dos minutos, pero serán como dos noches en un día, un reclamo muy potente. El nerviosismo viene de coordinar movilidad, seguridad y accesibilidad para minimizar riesgos.

—Uno de los riesgos evidentes en pleno agosto y en zonas rurales serán los incendios forestales.

—Es una atención prioritaria porque las zonas rurales, especialmente las más despobladas, presentan riesgos altos. También nos preocupa la seguridad vial, que los accesos a los lugares de observación sean seguros y que existan vías de evacuación rápidas.

—¿Qué papel están jugando las comunidades autónomas?

—Algunas llevan muy avanzado el programa de localización de sitios de especial relevancia para la observación del eclipse y ya están articulando medidas de movilidad y divulgación científica.

—¿Cuántos lugares se podrán considerar ‘recomendados’?

—Todavía no hay un listado definitivo, pero estimamos que serán más de un centenar.

—El eclipse atraerá a millones de turistas, ¿qué previsiones manejan en la comisión?

—Calculamos entre 5 y 10 millones de turistas adicionales, una barbaridad. Es un desafío logístico enorme. La UME, por ejemplo, ya está sobre aviso.

—¿Habrá gafas de protección solar suficientes para todos?

—Sí, habrá suficientes gafas. No es un producto de alta tecnología, y los proveedores ya están coordinados con nosotros y con las comunidades autónomas. Lo único que necesitamos es prever la cantidad con tiempo, pero no habrá problema de suministro.

—¿Se ha planteado el Gobierno repartir gafas gratuitamente?

—No, por ahora no.

—¿Qué le preocupa de la observación?

—Me aterra que la gente se ponga a verlo con radiografías. Eso me pone de los nervios. El mayor riesgo es mirar al sol sin protección antes o después de los dos minutos de totalidad.

—¿Servirá el eclipse para impulsar el turismo rural y el astroturismo en la España vaciada?

—Estoy seguro de que va a ser así. Quienes vengan a observar el eclipse descubrirán zonas rurales de gran valor natural, cultural y gastronómico, normalmente desconocidas. Esto va a poner en valor un turismo ecológico y de calidad, mostrando que España ofrece ocio más allá de la costa. Será una oportunidad fantástica para las comunidades que sufren en sus carnes el problema de la despoblación.

—¿Qué impacto se espera en esas comarcas rurales?

—Habrá un antes y un después. Algunos pueblos Starlight ya experimentan un turismo, que va a ir a más. Y el eclipse atraerá a millones de visitantes que no conocen esas zonas y probablemente vuelvan en el futuro. Además, el eclipse puede inspirar a una nueva generación de astrónomos y despertar interés por la ciencia.

—¿Usted verá el eclipse?

—No me lo pienso perder. No sé si lo veré en Madrid o en algunos de los centros que montemos para la organización. Iré donde Protección Civil me lleve.

—¿Le gustaría observarlo en algún lugar en concreto?

—Se me ocurren un montón de sitios. en Javalambre en Teruel, en Soria. En mi pueblo San Adrián, que está dentro de la franja, se va a ver estupendamente.

—La búsqueda de alojamiento rural se ha disparado un 900%...

—Sí, pero aún quedan opciones. Muchos optarán por acampar, respetando la regulación vigente. Será una noche estupenda para disfrutar de la naturaleza, y además coincide con las Perseidas.

—¿Qué deseo ha pedido para este año 2026?

—Que el 12 de agosto haga buen tiempo, con temperaturas agradables y sin riesgo de incendios importantes. Las nubes no deberían ser un problema, porque el sol estará casi en el horizonte. Además, hay mucho interés entre los astrofotógrafos por buscar el eclipse con las nubes.

—También hay interés por fotografiarlo sobre el mar.

—Sí, muchísimo. En Mallorca nos han dicho que tienen reservas de barcos completamente saturadas. La puesta del sol y el eclipse en el mar es muy potente.

—¿Ha notado ya cierta 'eclipsemanía'?

—No es generalizada todavía. Hay mucho movimiento, eso lo percibimos y tenemos muchísimas llamadas de Europa. La Ciencia también está muy interesada. Muchos avances y descubrimientos se han hecho a partir de la observación de los eclipses solares.

«Calculamos entre 5 y 10 millones de turistas adicionales, una barbaridad. Es un desafío logístico enorme», afirma Juan Cruz Cigudosa