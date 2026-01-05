La Diputación de León cierra en la residencia santa Luisa la tradicional ronda de visitas navideñas

El presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, encabeza la visita navideña a la residencia Santa Luisa, gestionada por la institución provincial.Peio García

La Diputación de León cerró hoy en la residencia santa Luisa de la capital la tradicional ronda de visitas navideñas a los centros asistenciales que gestiona la institución provincial. El presidente, Gerardo Álvarez Courel, acompañado del vicepresidente Valentín Martínez y los diputados Francisco Javier Álvarez y José Pellitero, dio las gracias a toda la plantilla por su “excelente labor” centrada en ofrecer “cuidados de calidad” a los usuarios y subrayó el “compromiso” con el centro, en el que en 2025 se invirtieron casi cuatro millones.

En las instalaciones se llevaron a cabo obras importantes como las de los viales y jardines, que permiten que las personas en silla de ruedas o con movilidad reducida puedan transitar con más seguridad y que el jardín de santa Luisa sea “mucho más aprovechable en todas las épocas del año”. Del mismo modo, el presidente destacó que está prácticamente cerrada la adquisición de un segundo vehículo adaptado de siete plazas que facilitará los desplazamientos de los residentes.

También remarcó que durante este año se seguirá desarrollando el plan formativo iniciado en 2025 para “implementar de forma eficaz, comprometida y rigurosa el nuevo modelo de atención centrado en la persona” e hizo hincapié en que para el año recién estrenado se ha aprobado una partida en los presupuestos de más de 27 millones destinada a los centros asistenciales y que el área social recibirá 64,3 millones de euros, el 26,9 por ciento del total. “Detrás de cada proyecto, de cada cifra, hay personas, sueños y vidas que merecen nuestro máximo esfuerzo”, explicó Álvarez Courel y deseó a todos “unos felices Reyes y un buen año 2026”.