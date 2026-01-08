La Cepeda disputa a Ávila la cuna de Santa Teresa por su uso del leonés

Antonio Natal lleva más de media vida dedicado a probar lo que escuchó de niño en leyendas de su tierra. Que Santa Teresa nació en La Cepeda y vivió sus primeros quince años en la desaparecida fortaleza de Quintana del Castillo. El catedrático leonés desafía siglos de historia y ha recurrido al Vaticano para clarificar de una vez por todas el verdadero origen de la santa.

Teresa de Cepeda y Ahumada nació el 28 de de marzo de 1515, según a anotación manuscrita de su padre. Sin embargo, no hay constancia del lugar ni tampoco partida de bautismo. La historia oficial señala a Ávila como su cuna. Antonio Natal insiste en el libro Teresa de Cepeda. Realidad y leyenda. Tresa de Cepeda. Realidá y lleenda, en los orígenes cepedanos de la fundadora de la orden de los Carmelitas Descalzos. En la portada, el cuadro de la santa de niña, con "traje de cepedana", ilustraría ese origen.

«Ávila no tiene ningún documento sobre estos extremos y juega a deshojar la margarita, dando por hecho que la margarita le dará la razón». Natal tampoco ha logrado sacar a la luz documentos que acacabarían con la duda. Haría falta, asegura, hacer públicas pruebas que pueden estar guardadas en las arcas de Alba de Tormes, donde murió la santa el 4 de octubre de 1582, a los 67 años.

«A la ciudad amurallada le cabe un gran honor: tener a Teresa desde los 15 hasta los 67. Nadie le puede quitar esa fortuna y nosotros no pretendemos robársela», precisa Natal. El filósofo cepedano quiere «la verdad descalza», asegura.

Portada del libro en su nueva edición, traducido al leonés por la Academia de la Llingua Asturiana, con el cuadro que conserva el Monasterio Nuestra Señora de Gracia en el que la santa aprende a leer y, según Natal, lleva traje de cepedana. La obra está resignificada por Benito Escarpizo.DL

A falta de documentos fehacientes, el uso del dialecto leonés, y en particular de la variante cepedana, detectado en los escritos de la santa desde Menéndez Pidal a Azorín, se presenta como»el argumento que considero más importante» de sus orígenes. «Un catendrático de Lengua y Literatura de la Universidad Complutense me dijo hace casi cuarenta años que Teresa de Jesús usaba numerosas palabras y giros del dialecto leonés, lo cual demostraba que había vivido en La Cepeda de León. Me recomendó estudiar el lenguaje teresiano para sacar conclusiones», abunda Natal.

Antonio Garrido Domínguez escribió a Natal tras leer su libro, publicado en 2017: «El libro es interesante y valioso por los datos que aportas y, también, por la vía de análisis que incorporas con tu hipótesis sobre los orígenes cepedanos de la santa. Respecto al uso de la lengua cepedana, (es) uno de los argumentos fuertes en relación con los orígenes del personaje».

El uso de los diminutivos y la hiperbatón son dos de los rasgos que más delatan que el dialecto leonés fue la lengua materna de Teresa de Jesús. La monja Felicidad Bernabeú suscribe la teoría. «Es bastante claro que tuvo que vivir aquí para conocer este lenguaje», subraya.

«Es un libro magnífico. Está todo muy bien argumentado», ha escrito el conde de Santa Teresa, otro apoyo que el autor valora como aval de sus teorías. Antonio Natal ha llamado a las puertas del Vaticano, a través del cardenal Parolin. «Le envié tres libros para que lo conociera el papa Francisco que, en 2015, con motivo del quinto centenario de Santa Teresa suspendió una visita a Ávila al tener dudas sobre su origen", especula. «Algunos carmelitas calzados comentaron que el papa Francisco convocó a ambas órdenes para pedirles dos cosas: que unieran ambas órdenes (calzados y descalzos), dado que su doctrina es prácticamente la misma y que aclaren los orígenes de ls santa», precisa.

Cuando en mayo de 2025 fue elegido como sucesor de Francisco el papa León XIV le escribió para felicitarle y pedirle una audiencia en la que poder explicarle su teoría. Tiene esperanza de que la petición se cumpla en la visita anunciada por el Papa a España. «Me contestó a los diez días y me dijo que hay que tender puentes de diálogo. Pero Alba de Tormes no da ni un papel», lamenta.

Las pruebas documentales que desentrañarían el misterio son la declaración de la duquesa de Alba (folio 41) cuando Teresa de Jesús fue denunciada a la Inquisición por la princesa de Éboli, a quien expulsó de la orden tras disolver el convento en el que había profesado Ana de Mendoza. «Afirma que Teresa fue bautizada en La Cepeda y que ella estuvo presente».

El Libro primero de vida, escrito por la propia santa, también indicaba dónde vivió y nació de niña. Pero está desaparecido. «El agustino Bonifacio Moral afirmó haberlo visto en El Escorial antes de que desapareciera», asegura.

Antonio Natal llega aún más lejos. «Considero necesario aplicar ADN de la santa a una mujer de Astorga-León, llamada Teresa de Cepeda, familia directa de los Cepeda». El linaje de los Cepeda, familia a la que perteneció Teresa de Jesús, se sitúa en la Cepeda desde 1227. Su hermano Lorenzo fue el gran benefactor de sus fundaciones con el oro y la plata que traía de América.