La ONCE beca el talento artístico de una leonesa

La estudiante leonesa Bárbara Beatriz Adelaida Martínez Monedero ha obtenido una beca en la categoría de Oportunidad al Talento y Movilidad de la Fundación ONCE para continuar con su investigación en Arte en la Universidad Miguel Hernández, donde estudia un máster. De mente inquieta, esta artista polifacética que prefiere mantener su imagen en el anonimato para dar preferencia a su obra, la ayuda de la beca, dentro de la duodécima edición del Programa de becas Oportunidad al Talento de Fundación ONCE, le permitirá continuar explorando diversas facetas del mundo del arte, estudiar, realizar trabajos de investigación y compatibilizar formación académica y su carrera. «Mi dicotomía artística está en mezclar lo tradicional con lo actual. Abogo por las dos vertientes del arte».

Bárbara Beatriz estudió Filología Inglesa y Bellas Artes. No es la primera beca con la que la Fundación ONCE le ayuda a desarrollar todas sus capacidades como artista con altas capacidades y diversidad funcional. «Gracias a la ONCE y al apoyo de mi familia, con la implicación de mi hermana Susana, que sacrificó su vida y su carrera para ayudarme a mí y a mi familia en todo por todos los países, puedo continuar con mi carrera artística», asegura Beatriz, que ha viajado a Oxford, Connecticut y Los Ángeles, donde realizó su primera exposición y vendió su primer cuadro.

Beca para el talento

Cofinanciada por Fundación ONCE y empresas donantes, la iniciativa pretende ayudar a los jóvenes con diversidad funcional a desarrollar un buen proyecto académico, pero también atraer su talento y aprovecharlo para su inserción en el mundo empresarial y facilitarles así el acceso a empleos técnicos y altamente cualificados. A lo largo de sus doce ediciones se han beneficiado del programa más de un millar de jóvenes universitarios en todo el territorio nacional.

«Estoy estudiando un máster en la Universidad Miguel Hernández en Altea. Mi proyecto es investigar las artes visuales. Quiero optar a más becas para continuar con la investigación», con especial interés profesional en los idiomas, música electrónica, internet, videojuegos y juegos online, diseño y arquitectura web y Rainbow Art, "corriente artística de la que fui precursora en las clases de Oxford. Me gusta mucho la idea de la artista integral y trabajar por la comunidad como voluntaria, con propuestas políticas».

Interpretación, piano, robótica, estética de música, tecnología, textil mezclado con óleo, fantasía literaria y visual, redes sociales activas, diseño web, música electrónica... todo un mundo creativo que la mente inquieta de esta leonesa explora y, con la ayuda de la ONCE, quiere perfeccionar. «Esta beca es muy importante para mí. Agradezco a la ONCE que me hayan seleccionado y la confianza que ponen en mí. La ONCE apoya a muchos deportistas. Yo practico deportes de invierno y de agua», asegura Bárbara Beatriz.

104 becados

La ONCE ha entregado este año 104 becas en toda España para que sigan desarrollando sus potenciales: 32 para máster y postgrados, con una cuantía de 3.000 euros cada una; 25 de movilidad transnacional (6.000 euros); 27 de estudios y deporte (3.000 euros), y 20 de Formación Profesional (1.000 euros). Los becados proceden, de la Región de Murcia (4), de Andalucía (25), de la Comunidad de Madrid (19), Cataluña (14), Comunidad Valenciana (11), Galicia (7), Asturias (4), Canarias (4), País Vasco (3), Castilla-La Mancha (3), Castilla y León (3), Extremadura (2) y Aragón, Cantabria, Navarra, La Rioja y Ceuta, con un estudiante becado en cada una de ellas.

El programa de becas Oportunidad al Talento es una convocatoria de Fundación ONCE en la que colaboran y participan Universidades Españolas y el CERMI (Comité Español de representantes de personas con discapacidad). Este sistema de becas cuenta con el apoyo económico de empresas como Veolia, Fundación Aquae, Santander Fonemporium, Loewe, Arkas Spain, Asúa Products, Avanza, Capgemini, Hyundai Motor España, McGraw Hill, SABIO, Nordex Energy Spain, Precision For Medicine & Oncology, Skretting España, Holcim España, Medtronics y Grupo OTIS.

Las otras dos becas concedidas en Castilla y León corresponden a otras dos mujeres, una de la provincia de Zamora y otra de Valladolid. La zamorana obtuvo una beca de Máster y posgrado para cursar un Doble Grado en Derecho y Estudios Internacionales, Formación Complementaria en Economía en Yale University y la vallisoletana consiguó una de Movilidad para cursar un Doble grado de Estudios Internacionales y Economía en University of Sydney.