EE UU diseña la familia ideal

Un informe del laboratorio de ideas conservador Heritage Foundation, uno de los que más está influyendo en las políticas sociales del presidente de EE UU, Donald Trump, propone una serie de medidas para diseñar la perfecta familia estadounidense: «entrenamientos» intensivos prematrimoniales, premios económicos por cada década casados, veto a las apps de citas o restricciones en el consumo de pornografía.

El texto Salvar a Estados Unidos salvando a la familia insta a Trump y a sus legisladores a «salvar y restaurar la familia estadounidense» promoviendo la institución del matrimonio e incentivando la procreación entre parejas heterosexuales.

A las propuestas más habituales en políticas familiares, como la concesión de ayudas o créditos a familias numerosas, la Fundación Heritage suma otras más originales y que han despertado cierta polémica como la de los cursos intensivos previos al matrimonio impartidos por el Departamento de Salud o la concesión de premios por parte de entes público-privados a las parejas por cada década que permanezcan casadas.

Familias sanas

El vicepresidente de política económica y nacional de Heritage, Roger Severino, uno de los principales autores del informe, explicó a The Washington Post, que tras consultar con expertos llegaron a la conclusión de que para impulsar «al mundo industrializado» lo importante es apostar por «familias sanas, con matrimonios estables y fructíferos».

El asunto de la natalidad es uno de los que más preocupan a la fundación conservadora que lo considera «una pérdida existencial del carácter nacional» más que un problema económico para Estados Unidos y apunta a «un profundo malestar cultural en el que aumentan los adultos que sienten que no deben o no pueden formar una familia y, por tanto, no lo hacen». El informe asegura que la falta de nacimientos «es síntoma de una cultura que ha perdido la esperanza en el futuro", y lo sitúan como algo más que «un presagio de dificultades presupuestarias». El texto se publica además en un momento en el que se prevé que, ante la llegada de inmigrantes casi nula que ha logrado el Gobierno Trump, la población estadounidense, que hasta ahora se mantenía como una de las sociedades plenamente industrializadas menos avejentadas, pueda comenzar a decrecer a partir de 2030.