España quintuplica los donantes de médula ósea

El Registro de Donantes de Médula Ósea (Redmo) ha multiplicado por cinco el número de inscritos desde 2012 hasta alcanzar un total de 520.508, unas cifras que le sitúan en el decimotercero a nivel mundial y el quinto en Europa. En este mismo periodo, se ha producido un aumento significativo en el número de trasplantes de médula ósea de donantes no emparentados efectuados en España, pasando de los 462 procedimientos de 2012 a los 748 en 2024 y con la previsión de que en 2025 se haya duplicado la cifra de 23 años atrás.

Son las cifras que este lunes ha publicado el Ministerio de Sanidad tras firmar con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y la Fundación Internacional Josep Carreras la renovación del convenio de colaboración que mantienen desde hace tres décadas para seguir impulsando la donación y el trasplante de médula ósea, también conocido como de progenitores hematopoyéticos (TPH).

A través de este convenio, el Redmo, que permite la identificación de donantes de médula ósea para pacientes con enfermedades hematológicas —como leucemias, linfomas o mieloma múltiple— que no disponen de un donante compatible en su entorno familiar, se integra en el Sistema Nacional de Salud, bajo la gestión de la FIJC y en colaboración con la ONT. El Redmo cerró el año pasado con 520.508 donantes, disponibles para cualquier paciente de España o del resto del mundo, y un inventario de 60.886 unidades de sangre de cordón umbilical, el tercero del mundo y el primero de Europa por volumen de unidades almacenadas. Gracias al proyecto Ready to Ship (R2S), el 7 % de estas unidades (las de mayor calidad), se han caracterizado y preliberado para ser utilizadas para trasplante en el momento en que puedan requerirse de forma urgente. Un «éxito» gracias al Plan Nacional de Médula Ósea (PNMO), promovido por la ONT y la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial y en el que participan la FIJC, sociedades científicas y asociaciones de pacientes.