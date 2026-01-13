La moda se deja oír

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, subrayó este lunes que el ejecutivo que preside Fernández Mañueco respaldará la presencia de diseñadores de Castilla y León en los principales escaparates «nacionales e internacionales» de la moda, y prevé hacer «hincapié» a lo largo de 2026 en el «desarrollo económico y empresarial» del sector, «a través de jornadas de formación y de apoyo a los talentos emergentes», con sesiones específicas de «emprendimiento y asesoramiento técnico». Así lo apuntó antes de inaugurar, junto al presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, la jornada Escuchando a la industria, organizada dentro del proyecto Uniendo moda Castilla y León, que busca potenciar un sector que actualmente aglutina a medio millar de empresas en la Comunidad, y que genera alrededor de 2.200 puestos de trabajo y factura 185 millones de euros anuales.

Uniendo moda busca, según explicó García, incidir en dos aspectos: por un lado «la difusión de la moda y que se conozca la marca Castilla y León», y, por otro lado, el apoyo empresarial y la conexión de los distintos sectores a través de «sinergias entre el sector textil e incluso la artesanía, que es muy importante dentro de este ámbito». «Queremos conectar todo para que ese desarrollo se produzca; tenemos un amplio margen de crecimiento de este sector en todos los sentidos, desde el punto de vista del reconocimiento de la marca nacional e internacional, pero también desde el punto de vista del empresariado y de los distintos sectores que conforman un sector que es muy amplio», apuntó.

García recalcó el «compromiso creciente e integral» de la Junta, que aporta 950.000 euros al programa en el año en curso, que permitirán a los profesionales participar en citas ineludibles como la Mercedes-Benz Fashion Week, en Momad, el Atelier Couture en la Real Fábrica de Tapices, los premios de la Academia de la Moda o el Espacio Moda Castilla y León, que se celebrará nuevamente en Burgos como colofón de la temporada.

Como novedad, este año organizarán un «showroom» en Madrid y participarán en la pasarela Larios, en Málaga, con el objetivo de «abrir nuevos mercados». Además, en el ámbito internacional, promoverán la participación en el Who’s Next de París o en la Feria Internacional de la Moda Infantil y Juvenil que se celebra en Valencia.