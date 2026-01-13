Diario de León

La moda se deja oír

La Junta potencia la promoción empresarial del sector que genera 2.200 empleos y factura 185 millones

Encuentro del sector del textil con la consejera de Industria, Leticia García.

Encuentro del sector del textil con la consejera de Industria, Leticia García.rubén cacho

ICAL
Valladolid

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, subrayó este lunes que el ejecutivo que preside Fernández Mañueco respaldará la presencia de diseñadores de Castilla y León en los principales escaparates «nacionales e internacionales» de la moda, y prevé hacer «hincapié» a lo largo de 2026 en el «desarrollo económico y empresarial» del sector, «a través de jornadas de formación y de apoyo a los talentos emergentes», con sesiones específicas de «emprendimiento y asesoramiento técnico». Así lo apuntó antes de inaugurar, junto al presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, la jornada Escuchando a la industria, organizada dentro del proyecto Uniendo moda Castilla y León, que busca potenciar un sector que actualmente aglutina a medio millar de empresas en la Comunidad, y que genera alrededor de 2.200 puestos de trabajo y factura 185 millones de euros anuales.

Uniendo moda busca, según explicó García, incidir en dos aspectos: por un lado «la difusión de la moda y que se conozca la marca Castilla y León», y, por otro lado, el apoyo empresarial y la conexión de los distintos sectores a través de «sinergias entre el sector textil e incluso la artesanía, que es muy importante dentro de este ámbito». «Queremos conectar todo para que ese desarrollo se produzca; tenemos un amplio margen de crecimiento de este sector en todos los sentidos, desde el punto de vista del reconocimiento de la marca nacional e internacional, pero también desde el punto de vista del empresariado y de los distintos sectores que conforman un sector que es muy amplio», apuntó.

García recalcó el «compromiso creciente e integral» de la Junta, que aporta 950.000 euros al programa en el año en curso, que permitirán a los profesionales participar en citas ineludibles como la Mercedes-Benz Fashion Week, en Momad, el Atelier Couture en la Real Fábrica de Tapices, los premios de la Academia de la Moda o el Espacio Moda Castilla y León, que se celebrará nuevamente en Burgos como colofón de la temporada.

Como novedad, este año organizarán un «showroom» en Madrid y participarán en la pasarela Larios, en Málaga, con el objetivo de «abrir nuevos mercados». Además, en el ámbito internacional, promoverán la participación en el Who’s Next de París o en la Feria Internacional de la Moda Infantil y Juvenil que se celebra en Valencia.

