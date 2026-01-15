La plaza de la Catedral acoge los días 17 y 24 de enero una observación del sol y otra nocturna del cielo

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Las actividades en torno al eclipse total de sol del próximo 12 de agosto continúan con sendas observaciones del sol y el cielo programadas para los días 17 y 24 de enero, respectivamente, en la plaza de la Catedral. Dos actividades organizadas por la Asociación Leonesa de Astronomía (ALA)con la colaboración del Ayuntamiento de León y enmarcada en el programa de actividades con motivo del eclipse de sol, cuya franja de totalidad atravesará la provincia leonesa, convirtiéndola en un mirador privilegiado para disfrutar de él.

La observación solar desde la plaza la Catedral comenzará a las 11:30 horas del 17 de enero con una duración estimada de dos horas y media. La asistencia es gratuita y está dirigida al público en general que quieran aprender cómo disfrutar del eclipse total y hacerlo con seguridad. Para ello, se realizarán cuatro actividades como la observación del sol a simple vista con gafas de eclipse, por proyección (SolarScope) y en caja oscura, y con telescopio con filtro mylar y con filtro de hidrógeno. Asimismo, se explicará y simulará el eclipse a través del manejo de maquetas. Otra de las actividades es la construcción de un reloj de sol en cartulina y lectura de relojes de sol.

Por lo que respecta a laobservación nocturna del cielo, tendrá lugar el próximo 24 de enero, también en la plaza de la Catedral, a partir de las 19:00 horas. Esta actividad se encuadra, además, en el programa conmemorativo del 40 aniversario de la asociación, fundada el 25 de octubre de 1985.

Su objetivo es acercar el universo al público para disfrutarlo tanto a simple vista como mediante prismáticos y telescopios. Se podrán ver las constelaciones que estén visibles en el momento y se explicarán mitos, leyendas y datos científicos para conocer el cielo. Se pasarán revista a las constelaciones circumpolares (Osa Mayor y Menor, Casiopea, Cefeo, Draco), a las zodiacales visibles y a las más notables que sean visibles el día de la observación según el momento del año (Orión, Geminis, Tauro, Auriga, Andrómeda, Pegaso, el Triángulo de Verano, Ofiuco, Cetus, etcétera).

Además, a través de instrumental óptico se podrán observar la luna y los planetas presentes en el momento (Venus, Júpiter, Marte, Saturno) y objetos de cielo profundo (cúmulos, galaxias, nebulosas, estrellas dobles…).