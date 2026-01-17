Urbano González, la cara de la lucha contra la ELA en León, fallece a los 57 años

Ha muerto Urbano González Escapa. Su lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) lo convirtió en la cara visible de la enfermedad en la provincia de León, con la que ha luchado hasta el último momento y por la que ha revindicado mejoras para los pacientes de esta enfermedad devastadora. Su mujer, Ana Carlota Amigo, ha anunciado su muerte en X con un mensaje de despedida. "DEP Urbano. Amor mío, aunque hoy siento que me han arrancado el corazón. Quiero agradecerte tu amor, estos 24 años junto a ti. Te mereces lo mejor, has sido un ejemplo para todos, de pasión por la vida, de superación de obstáculos y de lucha contra la ELA".

A Urbano González-Urzapa, ex jugador de baloncesto, bombero y apicultor, le diagnosticaron ELA en 2022. En tres años, la enfermedad avanzó hasta que en sus últimas apariciones públicas, siempre con el apoyo de su inseparable mujer, Ana Carlota Amigo, se comunicaba a través de un ordenador. Nunca perdió el sentido del humor ni rechazó su presencia en ningún acto que tuviera como misión la visibilidad de la enfermedad y la reivindicación de la mejora de vida para los afectadosy la dignificación de los cuidados visibilizando la enfermedad y recaudando fondos para la investigación a través de su libro "La abeja que enfermó de ELA".

León ha sabido reconocer este esfuerzo. Las instalaciones del centro de ocio de Trobajo se han rebautizado como Urbano González, en reconocimiento a la figura de este deportista de 57 años muy vinculado al municipio; el palacio municipal de deportes de León lleva el nombre del exjugador de baloncesto; y el Ayuntamiento de León le concedió el premio a la Labor por el Comercio Justo por su trabajo pionero como el primer apicultor ecológico de Castilla y León y su continua colaboración con el comercio justo en León.