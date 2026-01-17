Diario de León

La huella de Urbano en León: deportista, solidario y precursor del comercio justo

La lucha por los derechos de las personas afectadas por la ELA fue su último propósito, pero la vida de Urbano González está cargada de apauestas que se resumen en esta galería de fotos a modo de homenaje

Urbano González, cuando consiguió el doble reto de acabar y recaudar fondos para una oenegé en el maratón de Nueva York en 2009.

Urbano González, cuando consiguió el doble reto de acabar y recaudar fondos para una oenegé en el maratón de Nueva York en 2009.DL

Carmen Tapia
Publicado por
Carmen TapiaCoordinadora de Sociedad
León

Creado:

Actualizado:

La huella de Urbano González en León

La huella de Urbano González en LeónRAMIRO/VIRGINIA MORÁN/FERNANDO OTERO/MARCIANO/SECUNDINO PÉREZ

