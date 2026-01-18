Urbano deja el regalo de más vida tras su muerte

Su lucha fue la financiación de la Ley ELA para mejorar la calidad de vida de los afectados y la dignificación de los cuidados. Urbano González murió este sábado como consecuencia de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que le diagnosticaron en el año 2022. Deportista, amante de la naturaleza, solidario, empresario de la marca de miel ecológica Urzapa, luchó hasta su muerte para que todas las personas afectadas por la enfermedad tuvieran las ayudas y cuidados profesionales. Se consideraba un privilegiado porque su situación económica, que con la ayuda de su familia y su mujer Ana Carlota Amigo, compañera y cuidadora inseparable, le permitieron mantener el apoyo necesario desde que necesitó un refuerzo profesional. Desde el mes de septiembre, la Junta de Castilla y León le adelantaba el 100% del dinero que le costaba sus cuidadores diarios, decisión adoptada por el gobierno autonómico para los pacientes dependientes severos a los que se ha practicado una traqueotomía ante el retraso de la financiación de la ley por Ministerio de Derechos Sociales.

Después de más de tres años de presión, protestas, concentraciones y reivindicaciones de los enfermos, de los que Urbano se convirtió en la cara más visible por su conocido pasado como jugador de baloncesto en el Elosúa León, apicultor, pionero en el comercio justo y amante de la naturaleza, el Gobierno dio luz verde para garantizar la atención profesional continua, las 24 horas del día, los 365 días del año, para pacientes en fases más avanzadas de la enfermedad, con el destino de una partida de 500 millones de euros íntegramente a financiar la asistencia permanente que requieren los afectados del nuevo grado III+. Urbano recibió hace una semana la carta en la que el Gobierno le anunciaba la valoración automática para concederle el grado III+ por su enfermedad para empezar a recibir las ayudas

Donación de órganos

La solidaridad de Urbano trasciende a su muerte. Dejó escrito que donaran sus órganos, incluido el cerebro para la investigación de las enfermedades neurológicas. Excepto los pulmones, afectados por la enfermedad, «todo lo que se ha podido ya está de camino para los receptores». Su mujer Ana Carlota Amigo, compañera y cuidadora principal en estos difíciles años, asegura que este último gesto es un bálsamo para su dolor. «Me siento muy orgullosa de él en este momento de intenso dolor para mí, mis hijos y mi familia. Espero que con el tiempo se mitigue este sufrimiento. Separarme definitivamente de él será muy duro».

En tres años, la enfermedad avanzó hasta que en sus últimas apariciones públicas, siempre con el apoyo de su inseparable mujer, se comunicaba a través de un ordenador. Nunca perdió el sentido del humor ni rechazó su presencia en ningún acto que tuviera como misión la visibilidad de la enfermedad y la dignificación de los cuidados. Recaudó fondos para la investigación a través de su libro La abeja que enfermó de ELA, escrito por Diana Emperador Aller con la historia de Urbano como argumento principal. El libro lleva recaudados 30.000 euros, que entregó a la Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral, Fundela.

León ha reconocido este esfuerzo. Las instalaciones del centro de ocio de Trobajo se han rebautizado como Urbano González, en reconocimiento a la figura de este deportista de 57 años muy vinculado al municipio; el palacio municipal de deportes de León lleva el nombre del exjugador de baloncesto; y el Ayuntamiento de León le concedió el premio a la Labor por el Comercio Justo por su trabajo pionero como el primer apicultor ecológico de Castilla y León y su continua colaboración con el comercio justo en León. Las redes sociales se llenaron este sábado de condolencias y palabras de reconocimiento a Urbano González, que desde el viernes por la tarde estaba ingresado en el Hospital de León tras un empeoramiento de su enfermedad.

Funeral

La capilla ardiente estará durante este domingo en el tanatorio de Serfunle y el funeral tendrá lugar el lunes a las cuatro de la tarde en la Basílica de la Virgen del Camino, de la que era devoto. Sus cenizas reposarán en el cementerio de Antimo de Arriba, de donde era su madre, y pueblo en el que él tenía un colmenar, una de sus pasiones. «Entre el cementerio y la naturaleza, lo que le gustaba», dice su mujer.