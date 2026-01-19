Una gota de sangre de san Juan Pablo II en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Reliquia «ex sanguine» de San Juan Pablo II, propiedad de la Cofradía Santo Sepulcro-Esperanza de la Vida, ha quedado expuesta al culto en la Parroquia de San Froilán, sede canónica de la Cofradía. El obispo de León, Luis Ángel de las Heras, bendijo e incensó el nuevo lugar de culto para todos los fieles y devotos de San Juan Pablo II, y felicitó a la cofradía y la `parroquia.

Al finalizar la misa parroquial, se glosó la figura de San Juan Pablo II y se firmó el acuerdo de depósito de la Reliquia en el templo. El Maestre de la Cofradía, Eduardo García Díaz, agredeció las colaboraciones para este hito de la Cofradía y de la Iglesia en León. El párroco de San Froilán, Javier Díez González recordó la vinculación de la cofradía con la parroquia de San Froilán, su sede canónica y la implicación en diferentes actividades parroquiales.

El retrato de san Juan Pablo II delante del altar, durante la ceremonia.DL

La Reliquia fue ofrecida a la veneración individual en un relicario cedido temporalmente por la Diócesis de León, procedente de la donación realizada a la Diócesis por las MM. Agustinas Recoletas. Después se colocó el cuadro con la imagen de San Juan Pablo II, copia del que se usó en su canonización.

San Juan Pablo II (1920-2005) fue el papa de la Iglesia CatÛlica desde 1978 hasta su muerte en 2005. Nacido como Karol Wojtyła en Polonia, fue el primer papa no italiano en más de 450 años y tuvo un papel clave en la caÌda del comunismo en Europa del Este,

especialmente en su país natal. Fue un líder carismático, viajó extensamente por el mundo y promovió mensajes de paz, derechos humanos y diálogo interreligioso. Fue canonizado como santo en 2014 por el Papa Francisco. Su fiesta se celebra el 22 de octubre. Bajo su pontificado fue creada la Cofradía en el año 1992.

La reliquia de San Juan Pablo II.DL

La Reliquia fue expuesta este domingo 18 de enero en una ceremonia oficiada por el obispo de la diócesis, Luis Ángel de las Heras Berzal, y concelebrada por el cura párroco de San Froilán, Javier Díez González, el capellán de la cofradía, Gerardo Álvarez Fernández, sacerdote adscrito a la parroquia y Luis Alfredo García Montero, secretario particular del obispo y sacerdote adscrito a la parroquia.