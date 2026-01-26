El cerebro de 48 leoneses está disponible para la ciencia

El 2025 fue un año récord de donantes de cerebros. El Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCyL), situado en Salamanca, registró a 35 personas de León que quieren donar sus tejidos neuronales cuando fallezcan. En el último año se han extraído tejidos de dos cerebros de leoneses. El biobanco charro tiene un convenio de colaboración con el Hospital de León desde el año 2015 para la extracción de cerebros durante los 365 días del año, con la colaboración de la neuropatóloga del servicio de Anatomía Patológica, que colabora de forma desinteresada con el análisis de las muestras y compartir la información con el biobanco de Salamanca, que recibe los tejidos cuando son solicitados para investigación. La donación de cerebros de León cuenta con la colaboración de la asociación Alzhéimer de León, que realiza la divulgación y promueve la donación. En estos últimos diez años se han registrado como donantes potenciales de cerebros 257 leoneses, de los que 48 son ya donaciones reales, con extracciones de tejido neurológico. La última intervención fue la donación del cerebro de Urbano González, uno de los leoneses más mediáticos por la lucha de los derechos de los pacientes de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), fallecido hace nueve días.

En el conjunto de Castilla y León se registraron 126 potenciales donantes de cerebros en todo el año 2025 y se extrajeron 19, pero desde que funciona el biobanco de Salamanca ya se han conseguido tejidos neurológicos de 135 cerebros y otros 806 están como potenciales donantes.

«En el año 2025 batimos el récord del número total en un año de nuevos donantes potenciales, personas en activo que están inscritos y viven aún», asegura Javier Herrero Turrión, director científico del Banco de Tejidos Neurológicos del Instituto de Neurociencias de Castilla y León.

Enfermedades

A día de hoy el cerebro no se puede transplantar, pero la donación. tanto de órganos enfermos como sanos, ayuda a la ciencia a encontrar claves para descifrar las enfermedades neurológicas y encontrar soluciones a la mayoría que son todavía incurables.

Tras la extracción del tejido cerebral, las muestras son analizadas por los patólogos del Hospital de León. En el caso de León, de los 48 cerebros que ya están disponibles para la investigación, 30 tenían Alzhéimer, 4 con ELA, 9 otros tipos de enfermedades neurodegenerativas como ataxia, parkinson y otras demencias y cinco no tenían patología neurológica. «Estos cerebros son los que denominamos «control» en investigación», destaca Herrero Turrión.

El perfil de los 135 tejidos extraídos en Castilla y León corresponden a 65 hombres y 70 mujeres, con un rango de edades entre los adultos desde los 27 años hasta los 100 años. Estos cerebros tenía Alzhéimer (53), ELA (11), Huntington (4), Glioblastomas (2), 12 padecían algún tipo de epilepsia, 32 con otros tipos de enfermedades neurodegenerativas como ataxia, parkinson y otros tipos de demencias y sin patología neurológica otros 16. «Como dato curioso, también poseemos 5 donantes pediátricos por enfermedades raras».

A León y Salamanca, el Instituto de Neurociencias sumó en 2025 a Soria, también gracias a la ayuda con la asociación de Alzhéimer. Los días laborales, el hospital de Burgos también presta este servicio. «En Valladolid tenemos dificultades para poder realizar las extracciones, aunque el Hospital Río Hortega si nos ha ayudado en casos especiales».

Micromecenazgo para poder subsistir



El director científico del centro, Javier Herrero, lamenta la escasa financiación de la que disponen, lo que les obligó en 2021 a iniciar la campaña de micromecenazgo ‘Por la sostenibilidad del BTN-UNCyl’, puesta a disposición de cualquier entidad privada o persona física que quiera realizar algún donativo económico para el mantenimiento de este recurso «gracias a la cual hemos recaudado desde entonces más de 14.000 euros».

El único sustento económico del biobanco es la aportación de 6.000 euros al año del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) y la infraestructura que cede la Universidad de Salamanca. «Desde el año 2018 no contamos con ningún tipo de ayuda de la Junta de Castilla y León y, este hecho, nos llevó a iniciar la campaña de micromecenazgo».

Además del director científico (personal de la Universidad de Salamanca), el biobanco contaba hasta 2018 con un técnico especialista en anatomía patológica, «pero después de esta fecha solo hemos logrado en par de ocasiones, por periodos de 2 años, un técnico de este tipo a través de la convocatoria de contratación de personal técnico de apoyo a la investigación por las universidades públicas de Castilla y León para jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil». Para el diagnóstico neuropatológico de los tejidos nerviosos de las donaciones cuentan con la ayuda del director científico del biobanco de cerebros de Madrid (BT-CIEN) y, en el caso de León, con la neuropatóloga del Caule, también desinteresadamente.