Brianeitor: "A la gente le impacta que con una enfermedad tan grave me tome la vida con humor"

«Mi amigo Cristian me animó a que empezara a hacer directos jugando a los videojuegos» y Brian Albacete Oliver se convirtió en Brianeitor. Mientras la atrofia muscular degenerativa paralizaba sus movimientos, abrió una ventana al mundo desde la que habla a más de tres millones de personas.

«De repente, estaba en la calle, conocía a gente, salía en fotos y mucha gente me decía cosas bonitas porque les ayudaba», cuenta Brian, recién llegado a León con su padre, su cuidador durante las 24 horas, para contar su experiencia en Lo Que De Verdad Importa.

«Es indescriptible» —asegura— lo que siente al saber que «ayuda a mucha gente a motivarse y a que no lo pase tan mal». «La gente me manda mensajes y me dice Brian, gracias a ti me he dado cuenta que mis problemas no son para tanto, como yo creía», añade. Y personas que sufren su misma enfermedad han encontrado en Brianeitor un acicate para «motivarse a hacer cosas».

De los directos jugando a videojuegos, lo que mejor se le daba hasta que descubrió sus habilidades para comunicar con humor, ha pasado a jugar con la comedia y a contar sus experiencias vitales con la misma naturalidad que bordó el personaje de Campeonex.

«A la gente le impacta mucho ver a una persona con una enfermedad tan grave tomarse la vida con humor», apunta.

Brian se siente orgulloso de que este talento sirva para ayudar a su familia. «Tengo un 90% de discapacidad de poder ayudar económicamente a mi familia, porque mi padre no puede trabajar por cuidarme, y ser un ejemplo, es un sueño», confiesa. «Si yo, a pesar dificultades físicas, he conseguido cumplir mis sueños, cualquier persona que se lo proponga y que vea que gana el esfuerzo, puede conseguirlo», es el mensaje que quiere dejar en León. Brian aún tiene sueños que cumplir: «No conseguí el Goya y me he propuesto ganar por lo menos uno en la vida», concluye con humor.