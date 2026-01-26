Diario de León

Brianeitor: "A la gente le impacta que con una enfermedad tan grave me tome la vida con humor"

Brianeitor tiene tres millones de seguidores en las redes sociales.

Brianeitor tiene tres millones de seguidores en las redes sociales.DL

Ana Gaitero
Publicado por
Ana GaiteroRedactora de Sociedad
León

Creado:

Actualizado:

«Mi amigo Cristian me animó a que empezara a hacer directos jugando a los videojuegos» y Brian Albacete Oliver se convirtió en Brianeitor. Mientras la atrofia muscular degenerativa paralizaba sus movimientos, abrió una ventana al mundo desde la que habla a más de tres millones de personas.

«De repente, estaba en la calle, conocía a gente, salía en fotos y mucha gente me decía cosas bonitas porque les ayudaba», cuenta Brian, recién llegado a León con su padre, su cuidador durante las 24 horas, para contar su experiencia en Lo Que De Verdad Importa.

«Es indescriptible» —asegura— lo que siente al saber que «ayuda a mucha gente a motivarse y a que no lo pase tan mal». «La gente me manda mensajes y me dice Brian, gracias a ti me he dado cuenta que mis problemas no son para tanto, como yo creía», añade. Y personas que sufren su misma enfermedad han encontrado en Brianeitor un acicate para «motivarse a hacer cosas».

De los directos jugando a videojuegos, lo que mejor se le daba hasta que descubrió sus habilidades para comunicar con humor, ha pasado a jugar con la comedia y a contar sus experiencias vitales con la misma naturalidad que bordó el personaje de Campeonex.

«A la gente le impacta mucho ver a una persona con una enfermedad tan grave tomarse la vida con humor», apunta.

Brian se siente orgulloso de que este talento sirva para ayudar a su familia. «Tengo un 90% de discapacidad de poder ayudar económicamente a mi familia, porque mi padre no puede trabajar por cuidarme, y ser un ejemplo, es un sueño», confiesa. «Si yo, a pesar dificultades físicas, he conseguido cumplir mis sueños, cualquier persona que se lo proponga y que vea que gana el esfuerzo, puede conseguirlo», es el mensaje que quiere dejar en León. Brian aún tiene sueños que cumplir: «No conseguí el Goya y me he propuesto ganar por lo menos uno en la vida», concluye con humor.

tracking