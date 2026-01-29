Diario de León

La Caixa facilitó 270 contratos a personas vulnerables en León

Una de las personas que ha encontrado empleo con el programa Incorpora.DL

Redacción
León

El programa de inclusión laboral Incorpora, impulsado por la Fundación 'la Caixa', facilitó en 2025 un total de 270 contrataciones de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social en León.

El balance anual del programa vuelve a poner de relieve el papel clave de las 117 empresas leonesas que han colaborado a lo largo del año apostando por un modelo de contratación más inclusivo.

En el último año, el programa ha reforzado su compromiso con la promoción del empleo femenino y la reducción de la brecha de género en un contexto en el que la tasa de paro entre las mujeres se sitúa en el 12,11?%, más de tres puntos por encima de la masculina, según la encuesta de población activa (EPA) del tercer trimestre de 2025.

Pese a los altos niveles de ocupación registrados en España, el acceso al empleo sigue siendo desigual. Factores como la falta de formación, la edad, el origen, la discapacidad o los problemas de salud física o mental continúan dificultando el acceso al mercado laboral de miles de personas.

Para reducir estas brechas, la Fundación 'la Caixa' impulsa desde 2006 el programa Incorpora, iniciativa orientada a facilitar el acceso al empleo de personas en situación de vulnerabilidad mediante la colaboración con el tejido empresarial.

