Todos los registrados hasta el momento en la web para cobrar el Gordo de Villamanín aceptan el acuerdo alcanzado

Todas las personas registradas, hasta el momento, en la web activada por la comisión de fiestas de Villamanín (León) para gestionar el cobro del Gordo de Navidad han aceptado el acuerdo alcanzado después del conflicto generado por la venta de diez décimos más de los que se habían consignado. De esta manera las personas que aceptan el convenio perderán una parte del premio para colaborar en la resolución de este problema.

Desde la comisión dan las gracias “a todas las personas que ya se han registrado en la plataforma y que, hasta el momento, han decidido apoyar el convenio y no se ha registrado ninguna incidencia en la web”, aseguran a través de un nuevo comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

Ahora esperan finalizar ese registro en el menor plazo posible y afirman que seguirán “trabajando para que todo el proceso se desarrolle con transparencia, con seguridad y con el mayor rigor posible”.