Febrero se prepara para recibir a la imponente Luna de Nieve

El firmamento de febrero se viste de gala para presentar uno de los eventos astronómicos más esperados del invierno, cuando nuestro satélite natural alcance su máximo esplendor en el cielo nocturno. Este fenómeno, que transforma el paisaje nocturno con una luminosidad casi plateada, ocurrirá exactamente durante la noche del próximo 12 de febrero, momento en que la Luna se posicionará en el lado opuesto de la Tierra con respecto al Sol, permitiendo que su cara visible quede totalmente iluminada por los rayos solares.

Tradicionalmente, este evento es conocido en gran parte del hemisferio norte como la Luna de Nieve, un nombre que tiene sus raíces en las antiguas culturas de América del Norte. Las tribus originarias bautizaron de esta manera a la plenilunio de febrero debido a que este mes suele coincidir con las nevadas más intensas de la temporada. En algunas culturas también se le denomina la Luna del Hambre, ya que las condiciones climáticas extremas dificultaban históricamente la caza y la recolección, convirtiendo este periodo en un desafío de supervivencia bajo la luz gélida del satélite.

Científicamente, este espectáculo surge de la perfecta alineación geométrica en el espacio conocida como sicigia. En este punto de su órbita, la Luna se encuentra a 180 grados de longitud eclíptica respecto al Sol desde nuestra perspectiva terrestre. Aunque nos parezca que el disco lunar está estático, esta fase es el punto culminante de un ciclo de aproximadamente 29.5 días, recordándonos la constante interacción gravitatoria que rige los movimientos de nuestro sistema solar y que, este mes, nos regalará una postal inolvidable de serenidad blanca.