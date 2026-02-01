GeneSenior León: un nuevo estándar en el cuidado de las personas mayores

Tomar la decisión de buscar un centro para un ser querido es, probablemente, uno de los momentos más delicados a los que se enfrenta una familia. El miedo a que pierdan su identidad, a la soledad o a un entorno institucionalizado suele ser la barrera principal. Sin embargo, León se prepara para recibir este mes de febrero una propuesta que rompe con el concepto tradicional de geriátrico: GeneSenior León.

Situada en la calle Francisco Ginés de los Ríos, 2, en plena zona de expansión junto al Estadio Olímpico, esta nueva residencia llega con una premisa clara: fusionar la seguridad sanitaria más avanzada con el confort y la calidez de un hogar.

La principal innovación de GeneSenior reside en su arquitectura y organización. Lejos de los grandes pasillos impersonales, el centro, con capacidad para 160 plazas, se divide en 10 Unidades de Convivencia. "Hemos creado espacios donde viven grupos de únicamente 16 personas, agrupadas por características y necesidades afines", explica Sandra Pérez, jefa de Servicio de GeneSenior Servicios Sociosanitarios. Este formato permite algo crucial para cualquier familia: mejorar la calidad de la atención, gracias también a mayores ratios de personal. "Hablamos de dos auxiliares por unidad, lo que supone una atención profesionalizada más cercana y personal. Hoy sabemos que el usuario estándar no existe; cada persona es un mundo y merece un trato único", añade.

Sandra Pérez y Ana María del Barco.DL

En estas unidades, la vida gira en torno a salones y comedores propios con cocina abierta, fomentando la socialización en un ambiente doméstico y tranquilo, evitando la masificación.

Confort hotelero: Adiós a la cama de 90

El perfil del usuario de residencias ha cambiado, y sus exigencias también. GeneSenior ha diseñado un edificio donde la estética y la dignidad son prioritarias. "Cuando salimos de casa, nos gusta estar en lugares donde se cuiden los detalles. ¿Por qué en una residencia tendríamos que conformarnos con menos?", reflexiona Pérez.

Un ejemplo tangible de esta filosofía es el mobiliario. El centro ha desterrado las clásicas camas hospitalarias de 90 cm. "Es paradójico que de adultos volvamos a dormir en camas estrechas con riesgo de caída. Aquí todas las camas son de 105 cm, con mobiliario moderno y sillones de relax", apunta Ana María Barco, directora de la residencia.

La mayoría de las habitaciones son individuales, garantizando la privacidad. Las dobles están pensadas sobre todo para matrimonios o familiares que deseen compartir su día a día.

Imagen del salón del vestíbulo principal.DL

Tecnología médica y alta cocina

Para las familias, la tranquilidad médica es innegociable. El centro cuenta con un equipo multidisciplinar formado por médicos, personal de enfermería, psicología y fisioterapia, además de un sistema de telemedicina 24 horas, los 7 días de la semana, que permite valorar constantes y hacer seguimiento de patologías por parte de profesionales de primer nivel de Quirón Salud.

Además, la tecnología se pone al servicio de las terapias: desde el control de errantes para personas con desorientación (sin sujeciones físicas) hasta salas de estimulación sensorial, gafas de realidad virtual y pizarras interactivas para trabajar el deterioro cognitivo. "Podemos atender a grandes dependientes, tanto a nivel físico como cognitivo, con todas las garantías", asegura la directora, quien incide también en que estas terapias son clave para “retrasar el deterioro cognitivo o, incluso, mejorar sus capacidades previas”.

Ejemplo de habitación individual.DL

Otro pilar fundamental es la gastronomía. GeneSenior huye del ‘menú único’. Gracias a sus cocinas inteligentes, se ofrece una carta con 4 o 5 opciones diarias de elección (cremas, ensaladas, platos principales), respetando siempre la dieta mediterránea pautada por nutricionistas, pero devolviendo al mayor la capacidad de elegir qué le apetece comer cada día.

Transparencia y puertas abiertas

Con la apertura prevista para la segunda quincena de febrero, el centro ya está recibiendo una gran afluencia de visitas. La política de relación con las familias se basa en la transparencia absoluta. "Somos centros amigables. Queremos que las familias vengan, entren y vean. La comunicación debe ser fluida para la tranquilidad de todos", explica Barco.

GeneSenior León se presenta no solo como un edificio de vanguardia, amplio y confortable, sino como una extensión del hogar donde la vocación del personal es el verdadero motor. La filosofía del equipo parte de un profundo respeto hacia la generación a la que atienden: personas que han tenido una vida de esfuerzo dedicada a los demás y que ahora afrontan una etapa diferente marcada por la pérdida de habilidades. Por ello, “el objetivo de GeneSenior es rodearles de profesionales que no solo cubran sus necesidades asistenciales, sino que les brinden el afecto y la dignidad que merecen, acompañándoles con una atención genuina y cercana”, incide la directora.

