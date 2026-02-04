Manos Unidas en León: «Combatir la pobreza es construir la paz»

«Los proyectos de Manos Unidas en el mundo quieren acabar con el hambre para construir la paz». El misionero joveriano natural de Indonesia, Robertus Kardi, presentó este martes en León los proyectos en los que ha trabajado con Manos Unidas, que abre su campaña anual con el lema Declaramos la guerra al hambre. «La paz no es solo falta de conflicto, es educar, acoger y desarrollar». Kardi destacó el sufrimiento de los menores en las zonas de conflicto. «En Indonesia conviven seis religiones oficiales y la tolerancia es muy importante para la convivencia en paz», a pesar que de grupos terroristas musulmanes rompen esa armonía interreligiosa del islám, hinduismo, budaísmo, confucionismo y cristianismo. «Combatir la pobreza es construir la paz»,

Desde hace 67 años, Manos Unidas financia proyectos de desarrollo que suponen un cambio y una posibilidad de mejora y de vida digna para aquellas personas y comunidades que reciben el apoyo para ponerlos en marcha. Según la última Memoria de Actividades de Manos Unidas, un trabajo que impactó positivamente en la vida de 1.600.000 personas.

Un equipo de 30 personas voluntarias cubren distintas tareas y áreas de trabajo de la oenegé en León, que cuenta con 680 socios particulares con cuotas y aportaciones y que recibe también herencias y legados. Las colaboraciones de entidades proceden de las colectas y actividades de parroquias de la Diócesis, aportaciones de centros educativos que con sus acciones e iniciativas solidarias recaudan fondos, asociaciones, colectivos, algunas empresas y patrocinios. La delegación organiza numerosas actividades a lo largo del año para recaudar fondos, que destina a la financiación de Proyectos de Desarrollo de Manos Unidas.

En la presentación de la campaña en León participaron tres jóvenes con una vivencia personal en el ámbito de la cooperación. En Zambia y en Colombia, como Yessica Sanatria Cantón, de Bogotá, que estudia un máster en cooperación al desarrollo en la Universidad de León. En diez años de trabajo en el sector, ha coordinado proyectos con gran impacto positivo en las comunidades a las que se dirige. Es el caso de l proyecto Unas, en Sau Paulo, Brasil, y Buenaventura en Colombia, financiado por la cooperación internacional para la educación. «Los jóvenes que participan viven en un contexto de violencia urbana, en favelas y comunidades vulnerables y son captados por grupos para delinquir». Los jóvenes que participan en el proyecto no solo aprende e investiga, sino que aporta soluciones a los problemas que detectan. Desde que se puso en marcha este proyecto han participado ya 558 jóvenes «que se han involucrado en el reconocimiento de las comunidades. No solo es e hacer la queja, sino convertirse en agentes de cambio» con educación y cultura.