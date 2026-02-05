Mani, una 'isla genética'

Publicado por Efe Redacción Ciencia Creado: Actualizado:

Tras un milenio de relativo aislamiento, un estudio genético ha descubierto que los habitantes del Mani profundo —una de las regiones más remotas de Grecia— constituyen una de las poblaciones genéticamente más peculiares de Europa, una auténtica 'cápsula del tiempo' que conserva linajes de la prehistoria y la época romana. Encajada entre escarpadas montañas y abruptas costas del Mediterráneo, la península de Mani, en el Peloponeso griego, es conocida por sus casas torre de piedra, que durante siglos ha cautivado a viajeros, historiadores y escritores.

Pero además, los habitantes del Mani profundo, los que viven en el extremo más meridional de la península, han intrigado durante mucho tiempo a historiadores y arqueólogos. Mientras gran parte de los Balcanes experimentó repetidas oleadas migratorias durante la Antigüedad tardía, las fuentes históricas describen al Mani profundo como inusualmente resistente al control externo.

Incluso el emperador romano oriental Constantino VII Porfirogéneta (905–959 d. C.) se refirió a los inusuales orígenes de los maniotas del Mani profundo, que «no son del linaje de los eslavos, sino de los antiguos romanos que eran llamados helenos» y que mantuvieron sus prácticas paganas hasta bien entrado el siglo IX, algo excepcional en un imperio plenamente cristianizado desde hacía siglos.

Ahora, un grupo internacional de investigadores ha confirmado que los habitantes del Mani profundo forman un isla genética que conserva rastros de ancestros anteriores a los grandes movimientos migratorios que moldearon la composición genética y cultural de los Balcanes tras la caída de Roma.

El estudio, realizado por científicos de la Universidad de Oxford (Reino Unido), la Universidad de Tel Aviv (Israel), la Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas y el Centro de Salud de Areópolis, de Grecia, junto a la Universidad Europea de Chipre y la empresa FamilyTreeDNA, ha rastreado linajes de Mani hasta la Edad del Bronce, la Edad del Hierro y la época romana de Grecia. El estudio revela que los maniotas del Mani profundo descienden mayoritariamente de grupos locales de habla griega que habitaban la región antes de la era medieval, lo que muestra la escasa mezcla con grupos llegados posteriormente, como los eslavos que transformaron el mapa genético y lingüístico de Europa.