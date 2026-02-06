Comienzan a llegar las primeras multas de la baliza v-16: las claves para evitar las sanciones

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La seguridad vial en las carreteras españolas atraviesa una transición tecnológica que busca reducir los atropellos en el arcén. Desde hace meses, la baliza V-16 se ha convertido en el dispositivo recomendado por la Dirección General de Tráfico para señalizar averías o accidentes, sustituyendo progresivamente a los tradicionales triángulos de emergencia. Aunque todavía existe un periodo de convivencia entre ambos sistemas, es fundamental conocer las normativas actuales para no enfrentarse a sanciones económicas innecesarias que pueden complicar cualquier trayecto.

La clave principal para evitar multas hoy en día es entender que, si bien los triángulos siguen siendo legales hasta el 1 de enero de 2026, la baliza V-16 ofrece una protección superior al no requerir que el conductor camine por la calzada para colocarla. No obstante, para que este dispositivo sea válido ante las autoridades, debe cumplir estrictamente con la homologación de la DGT. Una baliza que solo emite luz, pero que no cuenta con conectividad integrada, dejará de ser útil en el futuro cercano, por lo que adquirir un modelo con geolocalización es la decisión más inteligente para cumplir con la ley a largo plazo.

Otro aspecto determinante para eludir sanciones es el correcto mantenimiento del dispositivo dentro del vehículo. La normativa exige que la baliza esté siempre al alcance del conductor, preferiblemente en la guantera, para que pueda colocarse en el techo del coche simplemente sacando el brazo por la ventanilla. Si un agente de tráfico detecta que el conductor ha puesto en riesgo su integridad física al bajar del vehículo sin necesidad, o si el dispositivo no tiene batería suficiente para funcionar durante al menos treinta minutos, el usuario podría ser objeto de una infracción por no señalizar correctamente la posición del vehículo.

Finalmente, es vital verificar que la baliza esté conectada a la plataforma DGT 3.0. Las nuevas señales V-16 conectadas envían automáticamente la ubicación del coche averiado a los centros de gestión de tráfico, lo que permite avisar a otros conductores a través de los paneles de mensaje variable. Circular con un dispositivo que no garantice esta comunicación a partir de la fecha límite establecida supondrá una infracción grave. Estar al tanto de estos requisitos técnicos y operativos no solo protege la cartera del usuario frente a multas de hasta 200 euros, sino que garantiza una respuesta mucho más rápida de los servicios de emergencia en caso de incidente.