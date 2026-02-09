El Rey entrega a la leonesa Capitolina Díaz el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política

La catedrática leonesa Capitolona Díaz Martínez (Villadepalos, 24 de agosto de 1952) ha recogido el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2025 que concede el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CIS) por su trayectoria de más de 30 años dedicada a la sociología con perspectiva de género y su excelencia académica orientada a contribuir a una sociedad más justa e igualitaria.

La socióloga leonesa recibió el galardón de manos del Rey Felipe VI en un acto celebrado en el Museo de las Colecciones Reales.

Previo a la entrega del premio, Capitolina Díaz dijo sentirse más emocionada que nerviosa por la envergadura del reconocimiento y porque son los propios compañeros los que han valorado su trayectoria.

Capitolina Díaz fue la primera directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia (2006-2008), consejera de investigación de la Reper (Representación Permanente de España ante la Unión Europea) en Bruselas y directora general para la Igualdad en el Empleo del Gobierno de España (2008-2010). También fue presidenta de la Asociación de mujeres investigadoras y tecnólogas. Actualmente, forma a personal investigador para aplicar la perspectiva de género en la salud.

Enfoque multidisciplinar

Desde un enfoque multidisciplinar, su vocación docente y didáctica ha ido aportando, paralelamente a sus investigaciones, una serie de herramientas, pequeñas genialidades metodológicas, a disposición de universidades y comunidad científica. Como ejemplo, ha diseñado un software, un traductor al lenguaje inclusivo de cualquier texto, que recibe el nombre de CaDi en su honor.

La laudatio ha sido pronunciada por la socióloga Constanza Tobío, quien ha destacado labor investigadora y el compromiso de la premiada con el avance de las ciencias sociales en España.

El acto contó con la presencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín; y la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, así como del presidente del CIS, José Félix Tezanos.