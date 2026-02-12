España es el cuarto país de la Unión Europea con más proporción de mujeres científicas e ingenieras

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

España es el cuarto país de la Unión Europea con mayor proporción de mujeres científicas e ingenieras (47,6 %), por encima de la media comunitaria (40,5 %) y superada sólo por Letonia (50,9 %), Dinamarca (48,8 %) y Estonia (47,9 %), informó hoy la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Además, las mujeres suponían en 2024 más de la mitad en esas carreras técnicas en cuatro regiones españolas: Canarias (58,8 %), Centro (52,5 %) Noroeste (52,4 %) y sur (50,3 %), según la clasificación geográfica de Eurostat, que también identifica más de un 50 % de mujeres en esas profesiones en algunas regiones de Portugal, Polonia, Bulgaria, Suecia y Letonia.

A la cola de los Veintisiete se sitúan Finlandia (30,7 %), Hungría (31,7 %), Luxemburgo (32,4 %), Eslovaquia (33,6 %) y Alemania (34,6 %). El número de mujeres que trabajan como científicas e ingenieras en la UE ha ido en aumento, pasando de 3,4 millones en 2008 a 5,2 millones en 2014 y 7,9 millones en 2024.

"Las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología significan sociedades mejores. En Europa lo sabemos y nos sentimos orgullosos de las mejoras logradas a lo largo de los años. Pero aún queda mucho por hacer. Luchemos contra cualquier retroceso. Sigamos construyendo futuros luminosos, justos e inclusivos", declaró en redes sociales la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera.

La Asociación Española de Bioempresas (AseBio) ha destacado que en el sector de la biotecnología más del 50 por ciento de su plantilla son mujeres y ocupan el 29 por ciento de los puestos directivos. Sin embargo, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en sectores estratégicos para la cuarta revolución industrial, ya que solo el 22 por ciento de los profesionales en inteligencia artificial son mujeres y, pese a la elevada demanda de talento, ellas representan únicamente el 28 por ciento de las personas licenciadas en ingeniería y el 40 por ciento en informática y computación.

Un taller de realidad aumentada en Veterinaria.DL

En León, el Ibioleón, con la colaboración de la unidad de i+i del Caule, organizó la I Jornada de la Mujer y la Niña en la Ciencia para visibilizar el talento femenino en el ámbito sanitario y científico y fomentar la igualdad de oportunidades en la investigación. El desarrollo de la carrera investigadora pasa por un entorno «más equitativo, inclusivo y comprometido con la excelencia científica», señalaron.

La Universidad de León subraya que muchos avances «se escriben con nombre de mujer», una realidad que se refleja cada día en las aulas y laboratorios de la ULE, donde esta semana se desarrollan numerosas actividades divulgativas dirigidas a escolares para acercar la ciencia, la tecnología y la innovación. En la Facultad de Veterinaria los estudiantes han trabajado con modelos anatómicos y han manipulado órganos en 3D mediante gafas de realidad aumentada, experimentando el trabajo en investigación biomédica.

Ibioleón y el Caule celebran la I Jornada de la Mujer y la Niña en la Ciencia y la ULE reivindica el talento femenino en los logros científicos