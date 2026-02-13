Agenda de León: toda la programación hasta el 20 de febrero

VIERNES 13

MÚSICA

'Música medieval con instrumentos del mundo'. Concierto en La Térmica Cultural de Ponferrada a las 20.30 horas en el Auditorio Antracita de Ara Mundi con Música medieval con instrumentos del mundo, que fusiona el canto antiguo con instrumentos étnicos de antiguas civilizaciones. Estas actuaciones se enmarcan en el programa Dinamiz-ARTj, que promueve el Instituto para la Transición Justa (ITJ) y la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), para dinamizar la actividad cultural en los municipios afectados por el cierre de la minería y de las centrales térmicas y nucleares e impulsar la carrera de artistas que viven en estos territorios.

Ara Mundi.Dl

Nacho Vegas. Nacho Vegas preseta Vidas semipreciosas en Espacio Vías. El artista asturiano es una de las voces más singulares de la canción popular en castellano. A las 22.00 horas. Entrada: 27,50 € en Vivaticket.

Yerei García Trío.Yarei García Trío es la propuesta más personal y eléctrica del guitarrista leonés Yarei García. Guitarra, bajo y batería dialogando sin filtros en un repertorio que se mueve entre el blues-rock de alto octanaje, el funk y la fusión. En la sala Black Bourbon (calle Puerta Sol, 8) a las 22.00 horas. Entrada: 10 euros.

FUNDACIÓN CEREZALES

Pan Común. La investigadora y antropologa social Valeria Mata impartirá el primer ejercicio de este proyecto en torno al relato de un antiguo museo del pan en Armenia, destruido durante la guerra del Alto Karabaj a inicios de los años noventa. A lo largo del año se trabajará con otras personas vinculadas a esta materia social, política, económica y artística en otras cinco sesiones. El encuentro tendrá lugar en FCAYC a las 16:30 h. bajo inscripción gratuita en fcayc.org.

Actividad en la Fundación Cerezales.DL

TEATRO

'Esto no es culpa de nadie'. Facu Díaz vuelve al stand up para entretener mientras todo arde a su alrededor. Una suerte de violinista del Titanic que, micrófono en mano, analiza de manera escandalosamente sesgada lo que sucede en el planeta. Actuación en el Teatro San Francisco a las 21.00 horas. Entrada: 22 euros.

Facu Díaz.Dl

'Confesiones de Don Quijote'. El Teatro Benevivere de Bembibre abre al público general Confesiones de Don Quijote dentro del programa Thea Tryn.

A las 11.30 horas. Debido al interés que ha despertado esta propuesta escénica y con el objetivo de acercar el teatro a toda la ciudadanía, la organización ha decidido liberar plazas para el público general, que podrá asistir a la función por un precio único de 7 euros por entrada.

CONFERENCIA

Khadija Amine. Concentración y conferencia con la intervención de la periodista afgana Khadija Amin en Botines. Concentración a las 18.30 en la plaza de Botines de León. Charla de la periodista afgana Khadija Amin a las 19.00 horas en la Sala Región, C/ Santa Nonia, 3 de León.

DONACIÓN DE SANGRE

CIFP Ciudad de León La Torre. Donación de sangre en la biblioteca del centro de 09.00 a 14.00 horas.

SÁBADO 14

MÚSICA

Robert Pier. En la Térmica Cultural de Ponferrada a las 20.30 horas, también en el Auditorio Antracita, se espera la actuación del artista coruñés Robert Pier, bajo el título Todo sanará. Se trata de un músico que atesora una diversidad de estilos y con un interés especial por la música de raíz. Estas actuaciones se enmarcan en el programa Dinamiz-ARTj, que promueve el Instituto para la Transición Justa (ITJ) y la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), para dinamizar la actividad cultural en los municipios afectados por el cierre de la minería y de las centrales térmicas y nucleares e impulsar la carrera de artistas que viven en estos territorios.

Robert PierDl

Homenaje a Extremoduro. Gato Ventura y Extremo. Desde 2005, Gato Ventura ha construido una trayectoria marcada por el compromiso con sus letras y unas raíces musicales firmes, siempre adaptadas a un sonido actual. Tras sus inicios con la banda Descaro y diferentes formaciones, el proyecto se consolida definitivamente con el lanzamiento de su primer disco en solitario en 2016, Delirios parte 1 (Golpes de alma). Actuación hoy en la sala Black Bourbon (calle Puerta Sol, 8) a las 21.30 horas. Entrada: 13 euros.

CARNAVAL

Desfile en León. Participación de parejas, grupos, comparsas y carrozas. Con la animación de grandes charangas de la provincia de León. Salida desde la avenida Facultad de Veterinaria a las 17.45 horas con el siguiente itinerario: Glorieta de Guzmán El Bueno, Ordoño II, plaza de Santo Domingo, Gran Vía de San Marcos, plaza de la Inmaculada, avenida Roma, glorieta Guzmán El Bueno. Final en paseo de Papalaguinda — León Arena. El itinerario podrá verse alterado por cuestiones de movilidad. Al finalizar (hora aproximada las 20:15 h), gran fiesta en la Plaza de Toros. Chocolatada gratuita, amenizada por la orquesta Cuarta Calle, DJ, food truck y sorteo de regalos. Entrada gratuita.

DOCUMENTAL

'Manos negras'. Hoy, a las 20.00 horas, se presenta el cortometraje Manos Negras, dirigido por Alberto Peláez Valtuille. Se transmite de de forma gratuita en el canal de YouTube de la productora The Second Films. El estreno podrá verse a través del siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Gq5vElRNOeA&t=188s. El documental está rodado en El Bierzo con actores y actrices locales.

Una escena de 'Manos negras'.Dl

TEATRO

‘Latas’. La compañía circense D»Clirk, con Ana Castillo, Hugues Gauthier y Javier Gracia, dirigidos por Florent Bergal, actúan hoy a las 19.00 horas en el Teatro Bergidum de Ponferrada. Entrada: 10 euros.

Una esena de 'Latas'.Dl

DOMINGO 15

ACTIVIDAD EN FAMILIA

‘Tren de 5 pulgadas’. Entre las 11.00 y las 14.00 horas, en el marco del programa «Actividades en familia», en el exterior de La Térmica Cultural está previsto que circule el Tren de 5 pulgadas gracias a los socios y colaboradores de la asociación Cultural Ferroviaria Berciana (CFB). El precio de la actividad es de 2 euros por trayecto.

El tren de 5 pulgadas infantil.Daniel Pérez Lanuza

MAGIA

Especial carnaval. El Gran espectáculo de Magia es un show de magia familiar en el que no se hace un recorrido por todos los estilos de la magia (según Ferny) sino por los distintos tipos de magos que hay, mezclando los efectos clásicos con los efectos más actuales, siempre regados con grandes dosis de humor. En el Teatro San Francisco hoy a las 12.00 horas y mañana a las 18.00 horas. Entrada 7 euros.

Una escena del espectáculo.Dl

CARNAVAL

Camponaraya. Carnaval en la Plaza del Ayuntamiento a las 17.00 horas.

DOCUMENTAL

'Almudena'. Proyección del documentel 'Almudena' y coloquio con la directora Azucena Rodríguez, el domingo 15 de febrero. Con sus propias palabras, a lo largo de los años, Almudena Grandes cuenta su manera de ver el mundo, de entender la vida y la escritura para mantener viva su memoriaA las 19.30 en le Teatro El Albéitar.

El cartel del documental.Dl

LUNES 16

ESPECTÁCULO SOLIDARIO

'Harry y la magia de la música'. Espectáculo benéfico Harry y la magia de la música que se representará los días 16 y 17 de febrero, lunes y martes de Carnaval, en el Auditorio Ciudad de León a favor de la Asociación Auryn y la Fundación Juan Soñador, para recabar fondos para los proyectos sociales que desarrollan ambas entidades en la atención a juventud e infancia en situación de vulnerabilidad. Las entradas se pueden adquirir por el precio de 10 euros en el enlace https://www.ctickets.es/eventos/espectaculos/8761-espectaculo-benefico-harry-la-la-magia-de-la-musica. Se ha habilitado una Fila cero: ES56 2100 8690 8102 0002 0621 para aquellas personas que no puedan asistir y quieran colaborar.

CARNAVAL

Bembibre. Carnaval infantil en el pabellón Manuel Marqués Patarita a las 17.00 horas.

DONACIÓN DE SANGRE

Carrizo de la Ribera. En el consultorio médico de Carrizo de la Ribera de 16.00 a 21.00 horas.

MARTES 17

CINE

'Muerte de un ciclista'. Película dirigida por Juan Antonio Bardén en 1955. Interpretada por Lucía Bosé, Alberto Closas, Bruna Corrà, Carlos Casaravilla, Otello Toso, Alicia Romay. Un profesor de universidad y su amante, una mujer casada de la alta burguesía, atropellan accidentalmente a un ciclista. Temerorosos de que se descubra el adulterio, deciden ocultar el trágico accidente. En el Teatro San Francisco a las 20.00 horas. Entrada: 4 euros.

Una escena de 'Muerte de un ciclista'Dl

CARNAVAL

Desfile de antruejos leoneses. Desfile de las mascaradas de invierno en homenaje a las tradiciones leonesas. Participan: Antruido de Riaño, Antruejos de Velilla de la Reina, Jurrus y Castrones de Alija del Infantado, Antruejos de Cimanes del Tejar, Antruejos de Carrizo de la Ribera, Alcoba de la Ribera, Entroido de Pombriego, Las Burras y El Toro de Tremor de Arriba y Espina, Carnaval Tradicional de Pozos de Cabrera y Zafarrones de Riello. Cerca de 400 participantes ataviados con los elementos más genuinos de los carnavales de invierno de la provincia de León. El desfile comienza a las 19.00 horas en el Palacio de Exposiciones y termina en San Marcelo con exhibición.

Desfile de antruejos de la provincia por León.Jesus F.Salvadores

DONACIÓN DE SANGRE

Astorga. Donación de sangre en el centro de salud de Astorga de 16.30 a 20.30 horas.

MIÉRCOLES 18

CARNAVAL

Desfile del entierro de la sardina. Obispo, monaguillo y fiscal, banda de música fúnebre y cortejo ciudadano de luto, con plañideras y la Zafarronada Omañesa (Riello) acompañarán al cadáver de nuestra querida sardina hasta su trágico final en la hoguera. Por las calles de León a las 20.00 horas. A las 21.00 horas, quema de la sardina.

TEATRO

‘Thauma’. ‘Thauma’ es un viaje por una cabeza maravillada. Interpretado por Marina Rodríguez, Sarah Anglada, Juan Carlos Panduro y Erol Ileri Llordella. Teatro visual y de objetos. Poema escénico. Sin texto. en el Auditorio Ciudad de León a las 20.30 horas. Entrada: 10 y 7 euros.

DONACIÓN DE SANGRE

Ramón y Cajal, 23, esquina C/ La Torre. La unidad móvil se desplaza de 15.45 a 21.15 horas

JUEVES 19

MÚSICA

Eduardo López Banzo. XIII Ciclo de Músicas Históricas de León, con Eduardo López Banzo, clave y dirección. En el Auditorio a las 20.00 horas. Entradas: 14 y 8 euros.