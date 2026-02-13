Jornada del enfermo en el Hospital San Juan de Dios

El obispo de León, Luis Ángel de las Heras, durante la homilía en San Juan de Dios.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Hospital San Juan de Dios de León se ha convertido este miércoles en el espacio escogido por la Diócesis para la celebración principal de la XXXIV Jornada Mundial del Enfermo, instituida por San Juan Pablo II en 1992 y vinculada cada año a la festividad de Nuestra Señora de Lourdes.

La Eucaristía, presidida por el obispo de León, monseñor Luis Ángel de las Heras, ha reunido a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales en un encuentro en el que la Iglesia invita a contemplar «el consuelo de Dios y la compasión que brotan de Cristo».

Durante su homilía, el obispo ha recordado que esta jornada es una ocasión para renovar la mirada hacia quienes sufren enfermedad, fragilidad o soledad, y para «vivir la cercanía sin prisas, sin descartes y sin indiferencias», siguiendo la llamada del papa a practicar «la compasión del samaritano".