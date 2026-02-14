Las feministas leonesas, en lucha por los derechos de las mujeres afganas

La periodista afgana Khadija Amin, refugiada en España desde 2021, leyó el manifiesto que condena la situación de las mujers en Afganistán bajo el régimen de los talibanes en el acto solidario que se desarrolló en la plaza de Botines antes de su charla en el Instituto Leonés de Cultura.

La asociación Flora Tristán convocó la concentración de apoyo a las mujeres afganas, «para romper el silencio cómplice de los Estados y exigir al régimen Talibán que no siga vulnerando sus derechos fundamentales».

«Las afganas sufren la crisis de derechos de las mujeres más grave del mundo», señala la asociación leonesa.

Khadija Amin, que fue víctima de matrimonio forzado y logró divorciarse, era presentadora y reportera en la televisión afgana hasta el 15 de agosto de 2021. En marzo presenta su libro autobiográfico ‘Sin velo, una mujer libre contra los talibanes’. También estrenará próximamente un documental que cuenta la desgarradora historia que la mantiene separada de sus hijos. '¿Dónde están mis hijos?' se estrenará en Movistar Plus y cuenta cómo ha sido privada de su custodia y ha sido borrada del libro de familia.

Los busca en Europa y espera tener la nacionalidad española para poder contar con la ayuda gubernamental en su búsqueda.