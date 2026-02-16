La falta de modelos femeninos y de autoestima lastra la vocación científica de niñas leonesas

Solo el 17,5% de la población ocupada con formación en disciplinas Stem son mujeres, y la presencia femenina entre los especialistas TIC no supera el 20%, según el Según el informe «Brecha Digital de Género» de 2025 del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (Ontsi).

Las cifras reflejan la brecha de género del mundo científico y tecnológico que el programa Stem Talent Girl intenta acortar desde hace casi una década en León.

Virginia Salvador es jefa de proyectos de ciberseguridad para banca de Telefónica Tech. Desde el Parque Tecnológico de León dirige operaciones internacionales. Desde 2023 es mentora del programa Stem Talent Girl que este año ha alcanzado en León su máximo histórico con 160 alumnas y 51 mentoras. «Quería colaborar con una oenegé local y es un proyecto chulo», explica.

El trato con las jóvenes universitarias reafirma su idea de que «hace falta más apoyo» y que el punto más flaco de las chicas es «la autoestima». «Están muy capacitadas, pero no se ven capacitadas», subraya. «Muchas veces les digo: Solo os falta la mitad de autoestima de algunos chicos».

Un estudio de la Fundación Asti, promotora del programa junto con la Junta de Castilla y León, señala que el 40% de las adolescentes sufren ansiedad ante las matemáticas, lo que supone un freno para que elijan carreras Stem.

Beatriz Fernández Duque, profesora ayudante doctor de la ULE y mentora de Stem Talent Girl.ÁNGELOPEZ

«La falta de referentes femeninos cercanos, estereotipos sobre capacidades en matemáticas y física, percepciones erróneas de la ciencia como solitaria o difícil, y la presión de «elegir bien» desde edades tempranas, junto con desigualdades de acceso a oportunidades y recursos», son las dificultades que observa Beatriz Fernández Duque, profesora ayudante doctor adscrita al Departamento de Química y Físicas Aplicadas de la Universidad de León.

Se enroló en Stem Talent Girl en 2023 motivada por contribuir a un ecosistema favorable a la incorporación de más mujeres al mundo stem. El programa, asegura, «no solo empodera a niñas y jóvenes en áreas stem, sino que crea un ecosistema completo que involucra a la Administración, familias, centros educativos, empresas, alumnas y mentoras, generando un impacto real y sostenible».

Virginia Salvador ve más prejuicios hacia las carreras stem ahora que en su época de estudiante, cuando la informática era aún una novedad. «Al tener más información el sesgo negativo es superior». La elevada autoexigencia o las altas expectativas también frenan a las chicas. «Las chicas no hacen una carrera stem si las matemáticas no se le dan increíble», apostilla. «No hay que ser ni más listas ni todas tenemos que llegar a astronautas», recalca.

Virginia Salvador: "Me di un batacazo y me levanté" Virginia Salvador, jefa de proyectos de ciberseguridad en Telefónica Tech, es modelo de superación y tenacidad. «Quería hacer fisio y me faltó una décima para entrar en Ponferrada y en casa me aconsejaron que me metiera en algo de informática que parecía que tenía futuro». Empezó primero de Informática y «me di un batacazo». Y se levantó. Hizo un módulo de FP y al terminar se puso a trabajar. No paró hasta graduarse en Ingeniería Superior Informática. «El módulo me ayudó a colocarlo todo».

La experta en cambio climático señala que «las jóvenes de hoy cuentan con recursos, referentes y posibilidades" para «formarse y comprender fenómenos globales como el cambio climático desde edades tempranas».» Tienen conciencia, ecológica y de igualdad" y no buscan solo hacer una carrera, «sino un propósito con impacto». Sin embargo, «persisten dudas, miedos y presión por hacerlo todo bien».