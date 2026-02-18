La IA en la farmacia ayudará a pronosticar algunas enfermedades

La inteligencia artificial irrumpe con fuerza en el sector sanitario y la farmacia comunitaria, uno de sus eslabones que está más en contacto con la calle, se prepara para adaptarse a las innovaciones tecnológicas que, en poco tiempo, transformarán la práctica clínica. El futuro se anticipa con farmacias más tecnológicas, más interconectadas con los centros de salud, donde la inteligencia artificial ayudará a los boticarios a predecir y pronosticar enfermedades con el análisis de los datos de los pacientes. «Ya hay máquinas que analizan la fisonomía de la cara de una persona y anticipan las enfermedades que puede padecer», explica el presidente de la Sefac (Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria), Vicente Baixauli, que este martes presentó en León unas jornadas de formación en las que participaron más de un centenar de farmacéuticos de la provincia. La actividad contó con la presencia del gerente de área de salud de León, Francisco Pérez Abruña, el presidente de la Sefac de Castilla y León, Tomás Codesal, y la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de León, Montserrat Ávila. «Dentro de poco», dijo Baixauli, «cuando una persona entre en una farmacia sabremos, antes de que diga nada, el problema de salud que tiene el paciente. Todos estamos con los sentimientos encontrados porque la IA no facilitará la gestión de los stocks de medicamentos, compras, pero da miedo pensar cuándo será el día en que en vez de ayudarnos nos sustituya, que tome decisiones por nosotros».

El componente humano

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Montserrat Ávila, cree que «lo que nunca podrá sustituir la IA» es el componente humano. «Tenemos un trato diario y directo con los pacientes porque el médico no tiene mucho tiempo en las consultas, pero en las farmacias dedicamos tiempo a explicar lo que el médico indica, nos conocen y nos cuentan todo. Son conversaciones persona a persona».

La inteligencia artificial también ayudará en la elaboración de fórmulas magistrales, productos que no están en la línea comercial y que algunos farmacéuticos elaboran en sus boticas específicos para cada paciente, según las indicaciones de los médicos. «Ayuda a saber qué excipientes utilizar y te puede guiar para su elaboración, porque la casuística de las formulaciones con fórmulas que se han elaborado en otros países», asegura Baixauli.

La farmacia, como el resto de la sociedad, está en continua evolución. «Nosotros no vamos a quedarnos atrás, ya estamos tomando medidas, hay muchos aparatos que utilizamos para analizar todos los parámetros a nivel nutricional, que es otro de los servicios que ofrece la farmacia, con todos los problemas del paciente diabético o intolerancias relacionadas con las enfermedades y los medicamentos. La farmacia sigue acompañada de todo lo novedoso», destaca la presidenta del colectivo.

Cambio social

«La farmacia no tendrá nada que ver con lo de ahora, como también cambiará el sistema sanitario. Va a cambiar porque la sociedad cambia, tenemos diferentes modelos de sociedad, habrá más personas mayores y estaremos equipados con aparatos que nos van a ayudar a saber cómo está nuestro cuerpo y, en caso de cualquier alarma, podremos predecir muchas enfermedades y ponernos en comunicación con el personal sanitario. Habrá más cirugías ambulatorias y menos hospitalizaciones, todo va a cambiar en poco tiempo. El diagnóstico por imagen no se hará necesariamente presencial en un hospital», anticipa Baixauli.

En este contexto, el farmacéutico espera reforzar su papel de educación preventiva «y anticiparse, por ejemplo, a las enfermedades mentales», destaca Montserrat Ávila. «La prevención de las enfermedades mentales hay que hacerla desde los colegios, porque hay cosas que hacer más importantes que estar conectados a la tecnología cuando todavía no tienen capacidad de discernir lo que es bueno y malo. La prevención está claro que tiene que salir de los farmacéuticos».