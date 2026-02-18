Stele presenta en León Calendario de Mujeres dedicado a los activismos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de León (Stes-Stele) presenta este miércoles en la Librería Sputnik de León (calle Legio VII, 3) su «Calendario de mujeres» dedicado a los activismos.

Para cada mes del calendario se han seleccionado tres mujeres referentes del activismo medioambiental, de los derechos humanos, de la salud sexual, de la educación, de los derechos reproductivos, del pacifismo, de los derechos laborales y pioneras del feminismo en general. Asimismo, cada día del año hace referencia a una efeméride relacionada con alguna mujer activista.

En las páginas finales del calendario se incluyen propuestas de actividades didácticas para las distintas etapas educativas, relacionadas con las mujeres retratadas y con los distintos ámbitos del activismo feminista.

La presentación está prevista a las 19.00 horas y contará con la presencia de María Luz González Rodríguez, representante de la Organización de Mujeres de STEs; Herminia Suárez Mata, activista leonesa y miembro de las asociaciones Flora Tristán y Adavas y Marta Madruga Bajo, filósofa, docente y activista feminista. El acto se cerrará con la actuación musical de Beatriz Larom (voz) y Manuel González (piano).

El calendario tiene una larga trayectoria y ha visibilizado a cientos de mujeres en diversos ámbitos de la vida y de la sociedad.