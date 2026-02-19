Seis dibujos inéditos de Ramón y Cajal

Publicado por Efe Valladolid Creado: Actualizado:

Media docena de dibujos originales, atribuidos al científico Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), premio Nobel de Medicina en 1906, ha digitalizado la Universidad de Valladolid (UVa) para su difusión online y custodiado en su archivo como uno de sus fondos más valiosos.

Se trata de seis dibujos preparatorios, con anotaciones manuscritas y sin firma, como era habitual en Ramón y Cajal, antes de ser publicados como ilustraciones en algunos de sus libros y manuales donde daba cuenta de sus investigaciones, ha explicado este miércoles Francisco Pastor, profesor de Anatomía en la Facultad de Medicina. Los dibujos representan las glándula submaxilar y gástrica de un gato, el páncreas de un erizo y dos neuronas, «que primero hacía en papel y luego en ilustraciones".