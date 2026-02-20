Nuevo fármaco para la obesidad con un 21% de pérdida

Publicado por Ep Madrid Creado: Actualizado:

Las personas con obesidad cuentan ya con una nueva dosis del principio activo semaglutida para hacer frente a esta enfermedad crónica después de ser aprobada este miércoles por la Comisión Europea: es la de 7,2 miligramos de forma semanal, con la que se ha demostrado una pérdida del 21 % de peso en 72 semanas. Así lo han señalado el director médico de Novo Nordisk España, Francisco Pajuelo, y el director del Instituto de Enfermedades Digestivas y Metabólicas del Hospital Universitario Clínic de Barcelona, Josep Vidal, en una rueda de prensa, en la que también ha intervenido el presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, Diego Bellido.

La nueva dosis fue aprobada a finales de año por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), y este miércoles la Comisión Europea ha aprobado incluir en la ficha técnica del fármaco Wegovy los nuevos datos del programa clínico 'Step Up', un estudio que se hizo a partir de 1.400 pacientes con obesidad, 75 % de ellos mujeres con una media de edad de 45 años. El programa ha demostrado que las personas con obesidad que reciben una dosis semanal de 7,2 miligramos logran esa pérdida media de peso (unos 23 kilos porque tenían una media de 105 kilos) en personas con obesidad sin diabetes, e incluso en un tercio del 25 % o superior.

El 84 % del peso que perdieron fue masa grasa, no muscular. Es más, en el estudio se introdujo una prueba, según Vidal, en la que a los pacientes se les contaba las veces que se podían levantar en treinta segundos y se comprobó había una mejoría en esa función. También constató otros beneficios que se habían corroborado con la dosis de 2,4 mg que ya estaba aprobada de esta molécula: una reducción del riesgo cardiovascular y de otras complicaciones asociadas.