El cielo más completo

Un equipo de investigadores ha logrado publicar el mayor mapa del cielo en ondas de radio con un nivel de detalle «sin precedentes», un trabajo que abre una nueva ventana para estudiar una amplia variedad de fenómenos astrofísicos en el extremo de bajas frecuencias del espectro electromagnético.

Según informó este jueves el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), que forma parte de la red internacional que ha llevado a cabo el proyecto, el mapa realizado en ondas de radio ha revelado 13,7 millones de fuentes cósmicas y ofrece el censo más completo hasta la fecha de agujeros negros supermasivos en crecimiento activo.

Para lograr elaborar este «atlas» del universo, los científicos han utilizado LOFAR (Low Frequency Array), una red de más de 70.000 pequeñas antenas distribuidas por Europa gracias a la que, según indican, han logrado marcar un hito en la radioastronomía. El investigador del IAA-CSIC que forma parte del estudio, Javier Moldón, explicó que este nuevo sondeo ha conseguido cubrir casi todo el hemisferio norte, lo que les permite estudiar con un nivel de detalle excepcional los procesos no térmicos asociados a campos magnéticos, choques y plasmas relativistas en una amplia variedad de fuentes astrofísicas.

En concreto, los resultados del estudio, publicado en la revista Astronomy & Astrophysics, muestran una gran diversidad de sistemas impulsados por estos agujeros negros, cuya emisión en radio puede extenderse a lo largo de millones de años luz.

Tal y como han detallado los investigadores, al observar el cielo a bajas frecuencias de radio, el sondeo ofrece una visión del universo «radicalmente distinta» de la que proporcionan las longitudes de onda ópticas. De hecho, gracias a su elevado nivel de detalle, el sondeo también ha revelado objetos raros y esquivos, como cúmulos de galaxias en proceso de fusión, débiles restos de supernova y estrellas en erupción o en interacción. El estudio ya está impulsando cientos de nuevas investigaciones en distintos ámbitos de la astronomía, al aportar información novedosa sobre la formación y evolución de las estructuras cósmicas, los mecanismos que aceleran partículas hasta energías extremas y los campos magnéticos cósmicos.

Además, pone a disposición pública los mapas en radio de gran área más sensibles obtenidos hasta la fecha a muy bajas frecuencias.