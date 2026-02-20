Seda de los gusanos para curar los ojos

La fibroína de la seda que fabrican los gusanos puede ayudar a sanar los ojos. Un equipo del Departamento de Biología Celular, Genética, Histología y Farmacología de la Facultad de Medicina de Valladolid investiga el uso de los biomateriales fabricados con seda de gusano para su aplicación ocular. La directora del departamento, Patricia Gallego Muñoz explicó este jueves los resultados de la investigación en la primera conferencia organizada por la Asociación de Biotecnólogos de León (ABle) en una nueva edición del ciclo divulgativo ConCiencia.

Patricia Gallego Muñoz es bióloga especializada en ciencias de la visión. Los biomateriales obtenidos por la seda de los gusanos ayudan a curar las abrasiones oculares y a fabricar lentillas para la presbicia. Las abrasiones corneales son lesiones oculares comunes que se caracterizan por la pérdida de células epiteliales. Los casos graves suelen tratarse con trasplante de membrana amniótica. Sin embargo, al ser un tejido alogénico, puede desencadenar respuestas inmunitarias, es escaso y costoso, y puede requerir sutura a la córnea. «En este estudio, proponemos y evaluamos dos hidrogeles a base de fibroína de seda implantadas en córneas de conejo mediante una técnica de fotoadhesión sin sutura como sustituto de la membrana amniótica en la cicatrización de heridas corneales». Los resultados obtenidos tras cinco años de investigación son esperanzadores. El equipo ha demostrado que los hidrogeles a base de fibroína de seda pueden adherirse con éxito a córneas de conejo mediante una técnica de fotoadhesión sin sutura, logrando una alta resistencia de adhesión. «El estudio demostró la viabilidad del procedimiento quirúrgico y confirmó la reepitelización corneal».

Financiación

El equipo ha finalizado una parte del proyecto que se desabolla con financiación europea. «En Valladolid trabajamos la parte ocular, con un biomaterial que son una ‘tiritas’ que se colocan en la superficie corneal cuando hay heridas graves y hemos generado también unas letnes para corregir la presbicia».

Los gusanos de seda proceden del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental, que después trabaja el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para desarrollar los biomateriales que utiliza el equipo de Patricia Gallego en modelos animales de conejos, que tiene un globo ocular muy similar al del ser humano.

Cinco años de investigación que empieza a dar sus frutos. «Estos biomateriales se obtienen de forma sencilla de la naturaleza, se pueden moldear con facilidad por sus propiedades, con los tamaños que necesitamos para el transporte de gases que necesitan las células. En este caso, podemos hacer biomateriales que sean transparentes, que es fundamental para trabajar en la superficie corneal, que no dan reacciones inflamatorias y son biocompatibles».

Fase preclínica

La investigación está en fase preclínica y todavía tardarán años en poder aplicar al ojo humano. «Todos los resultados que se pretenden con una aplicación clínica requieren de muchas pruebas porque lo que se obtiene en modelos animales lleva mucho tiempo poder aplicarlos en la clínica humana para entrar en ensayos clínicos y todavía estamos muy lejos de esa parte».

La seda de los gusanos tiene unos componentes que la diferencian de las telas que fabrican las arañas. «La del gusano tiene dos componentes, una que es la fibroína y otra la sericina. Con un proceso que se denomina desgomado somos capaces de eliminar la sericina, que es tóxica, y nos quedamos solo con la fibroína, que es la que polimedizamos con distintos componentes en el laboratorio y le damos la forma y las propiedades que nosotros queremos».

El equipo es el único de España que investiga con biomateriales de la seda de gusanos. «En estos cinco años hemos conseguido crear esas ‘tiritas’ que podrían sustituir la membrana amniótica para los daños corneales graves y ahora estamos intentando introducir factores de crecimiento que mejoren el proceso de cicatrización».

Gallego alerta de la poca financiación existente en España para poder avanzar.