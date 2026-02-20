Viajes del Imserso 2025-2026: quedan 80.000 plazas libres, pero persiste la confusión entre los jubilados

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Cuatro meses después del inicio de las reservas oficiales (que arrancaron el 6-7 de octubre de 2025, tras las solicitudes en julio y las cartas en septiembre), el Programa de Turismo Social del Imserso para la temporada 2025-2026 aún tiene alrededor de 80.000 plazas vacantes (casi un 10% del total inicial), según informes recientes de agencias y medios especializados. El programa, que ofrece 879.213 plazas en total para mayores de 60 años o pensionistas, ha visto una demanda récord este año, con menos oferta que en temporadas previas (unas 7.000 plazas menos) y suplementos por temporada alta que han encarecido algunos viajes hasta 100 €. Ahora, en plena temporada (con salidas desde octubre de 2025 hasta junio de 2026), las anulaciones y rechazos han liberado stock, especialmente para meses intermedios.

Los precios incluyen transporte (salvo opción sin él), alojamiento en habitación doble, pensión completa (excepto en capitales, que es media pensión) y seguro. Hay novedades como viajar con mascotas o una tarifa plana de 50 € para 7.447 plazas destinadas a pensionistas con rentas muy bajas (iguales o inferiores a pensiones no contributivas y alta puntuación). El suplemento por habitación individual es de 22-26 € por noche, y hay un recargo de 100 € por segundo viaje o más en la misma temporada.

Destinos y fechas con plazas vacantes

Las plazas libres se concentran en costas peninsulares para salidas de febrero a mayo/junio de 2026, con estancias de 8-10 días. No quedan apenas para verano 2026 ni para picos de demanda como diciembre-enero en islas o Semana Santa. Principales destinos disponibles:

• Costa de Andalucía: Cádiz, Almería, Benalmádena, Torremolinos (fechas: febrero-mayo 2026).

• Costa de Murcia: La Manga del Mar Menor (febrero-abril 2026).

• Comunidad Valenciana: Benidorm, Torrevieja, Gandía (marzo-mayo 2026).

• Cataluña: Tarragona, Salou, zonas costeras de Barcelona (febrero-junio 2026, con más stock en meses bajos).

• Otras modalidades: Algunas plazas en circuitos culturales (ej. Córdoba, Aranjuez; 6 días, febrero-abril), turismo de naturaleza (5 días, marzo-mayo), capitales de provincia (4 días desde 124 €, como escapadas a medias pensión; febrero-junio) y Ceuta/Melilla (5 días, limitadas a febrero-marzo).

En Islas Baleares y Canarias, la disponibilidad es baja y casi agotada para invierno; las salidas a islas empezaron el 22 de octubre de 2025, y las peninsulares el 19 de octubre.

Precios actualizados

Los precios subieron un 6,6% respecto a 2024-2025, y varían por zona, duración y mes (temporada baja sin suplemento, alta con +100 €).

• Costa peninsular con transporte:

• 10 días/9 noches: 309,22 € (noviembre-abril) a 409,22 € (octubre, mayo-junio).

• 8 días/7 noches: 244,04 € a 344,04 €.

• Costa peninsular sin transporte:

• 10 días: 270,39 € a 370,39 €.

• 8 días: 224,63 € a 324,63 €.

• Baleares con transporte:

• 10 días: 353,37 € a 453,37 €.

• 8 días: 285,29 € a 385,29 €.

• Baleares sin transporte:

• 10 días: 270,52 € a 370,52 €.

• 8 días: 224,36 € a 324,36 €.

• Canarias con transporte:

• 10 días: 464,72 € (octubre-junio) a 564,72 € (diciembre-febrero).

• 8 días: 378,75 € a 478,75 €.

• Canarias sin transporte:

• 10 días: 270,39 € a 370,39 €.

• 8 días: 224,28 € a 324,28 €.

• Otras:

• Circuitos culturales (6 días): 312,51 € a 412,51 €.

• Naturaleza (5 días): 305,75 € a 405,75 €.

• Capitales (4 días): 132,91 € a 232,91 €.

• Ceuta/Melilla (5 días): 305,75 € a 405,75 €.

Cómo y dónde comprar

Las reservas se hacen en agencias acreditadas de los lotes adjudicados: Turismo Social (Ávoris) y Mundicolor (Mundiplan). Consulta en sus webs (turismosocial.es, mundiplan.es) o en agencias como Nautalia o El Corte Inglés. El plazo extraordinario está abierto hasta el 30 de abril de 2026 para nuevas solicitudes, listas de espera y plazas sobrantes. Si no estás acreditado, puedes solicitarlo ahora.

La polémica en comentarios de usuarios

La confusión reina en foros, redes y comentarios: al inicio, las colas en agencias y el colapso de sistemas generaron quejas masivas por “no quedar ni una plaza”, con frustración por la reducción de oferta y recargos. Destinos top como Canarias en invierno o Baleares en verano se agotaron rápido, dejando fuera a muchos. Sin embargo, ahora usuarios reportan haber comprado “varios viajes” en costas peninsulares para febrero-mayo, destacando la disponibilidad actual gracias a anulaciones. Esta brecha genera debates: unos acusan al sistema de ineficiente, otros recomiendan flexibilidad en fechas para aprovechar las vacantes a precios bajos.