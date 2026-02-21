Los clientes de Gadis donan 37.000 € para el cáncer

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Gadis ha recaudado 37.000 euros para la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) gracias a la generosidad de sus clientes que han podido realizar su donación en todos los supermercados de la cadena entre el 6 y el 15 de febrero. Es el quinto año consecutivo que Gadis respalda esta campaña que destinará sus fondos a financiar proyectos de investigación científica y facilitar asistencia integral a los pacientes y a su entorno familiar. Durante este tiempo se han entregado más de 115.000 euros. Gadis mantiene un apoyo continuo a la AECC, en su afán de visibilizar el cáncer.