Edificios emblemáticos de León: Cepeda, 7

León, enero de 1995. José Carlos Reguera Álvarez firmó este inmueble para Promociones y Construcciones MYR, S.A.L. en una parcela del Sector Ventas-Este, ahora C/ Cepeda número 7, cuyas obras dirigió con José María Álvarez Díez como aparejador.

Proyectó una estructura de pilares y vigas de hormigón sobre zapatas aisladas atadas o embebidas en los muros de contención de un sótano excavado en todo el solar y destinado a instalaciones comunes, trasteros y aparcamientos.

Destinó la planta baja a locales comerciales, la rampa del garaje y el portal con salida al patio trasero, cuartos anejos, ascensor, una escalera para bajar al sótano y la principal para subir a un primer nivel con oficinas y 2 viviendas, y a cuatro plantas más con 12 viviendas (3 por planta) acopladas entre la calle, dos pequeños patios medianeros y el posterior abierto. Y bajo cubierta, más trasteros. Trazó las fachadas con ordenación tripartita entre simetrías y asimetrías, combinando el ladrillo con la piedra artificial.

C/ Cepeda, número 7.Ovidio Prieto, 2023

En la base, locales retraídos tras pilares cilíndricos de hormigón visto, uno de ellos con icónico capitel anillado recibiendo un gran arco de medio punto sobre la portada. El cuerpo principal de ladrillo visto en cuatro niveles divididos en tres tramos: el primero con balcones poligonales, antepechos de piedra artificial decorada y pretiles de tubo bajo techos de madera enlazados verticalmente por un fino machón de ladrillo. En el centro, un cuerpo volado con hilera de ventanas encadenadas entre paños de la misma piedra artificial. A la derecha idénticos balcones, pero más grandes, aquí ligados por dos machones. Y arriba, el tercer orden con las mismas balconadas, pero pautado por maineles seriados flanqueando el cuerpo central rematado en arco bajo una placa de piedra destacada en el gran peto ciego de ladrillo que oculta la cubierta y completa la composición… A principios de los 90, Reguera seguía situándose más allá del Funcionalismo para deambular por caminos menos explorados acordes con la Postmodernidad.

Como era habitual en él, dispuso las fachadas conciliando cuerpos abiertos y cerrados en un atractivo juego de luces y sombras potenciado por la textura de unos materiales dispuestos tal y como son, con sinceridad constructiva e innegable experimentalismo formal, entre un atemperado Brutalismo y el atrevido Manierismo que siempre distinguió su arquitectura.