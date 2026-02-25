La juventud retrocede en feminismo desde el año 2021

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

Cerca de cuatro de cada diez jóvenes en España (38,4 %) se consideran feministas, el porcentaje más bajo desde 2021 cuando eran el 49,9 %, según el Barómetro Juventud y Género de FAD, que muestra también que casi la mitad percibe el feminismo como una herramienta de manipulación política.

Este barómetro, realizado con más de 3.000 entrevistas —la mitad de ellas a jóvenes de entre 15 y 29 años-, profundiza en la evolución de las relaciones afectivas, las desigualdades y la violencia de género en los últimos 10 años, incorporando una mirada intergeneracional para conocer también lo que opinan adultos de otras edades.

La investigación destaca la evidente disparidad que hay entre los jóvenes y las distintas lecturas de la realidad social, como pone de manifiesto que la mitad cree que el feminismo es necesario para la igualdad y el mismo porcentaje lo vincula con la manipulación política.

En la vida cotidiana, la juventud reúne amplios consensos igualitarios: el 81,8 % defiende la comunicación abierta como base de la pareja y el 77,4 % sitúa la igualdad de derechos y responsabilidades como elemento central de la relación. Sin embargo, persisten estereotipos y experiencias de discriminación: solo el 17 % afirma no haberse sentido discriminado nunca, siendo el aspecto físico y el género los principales motivos señalados. El 48,9 % de jóvenes percibe grandes desigualdades de género en España; así lo piensan el 61,4 % de las chicas y el 36,7 % de los chicos. Frente al avance legislativo sobre igualdad de los últimos años, «está creciendo profundamente la idea de que los hombres están en desventaja o que nos hemos pasado de frenada», ha explicado la investigadora Anna Sanmartín, quien considera necesaria mucha pedagogía para superar esos retrocesos y recuperar consensos que parecían establecidos, pero que se han quebrado.

«Hoy son más los jóvenes que no se sienten feministas», ha explicado Sanmartín, directora de investigación de Fad Juventud. El sentir feminista juvenil cae al 38,4 % en 2025; en 2017 era del 34,6 %, alcanzó el 49,9 % en 2021 y se situó en el 42 % en 2023, lo que supone casi 12 puntos menos que en su máximo histórico. En comparación con el conjunto de la población española, se sitúa ligeramente por debajo: el 42,1 % de la población general se define como feminista. El apoyo al feminismo aumenta con la edad hasta los 30-39 años, donde alcanza su máximo (52,2 %).