Trazo infantil para comunicarse en las grandes crisis en León

Una agente de la Guarcia Civil muestra los pictogramas a una mujer en el Camino de Santiago.FUNDACIÓN ONCE

Todos los móviles, tablets y ordenadores de las patrullas de los agentes de la Guardia Civil y los cuarteles tienen instalado un sistema de comunicación con pictogramas. El proyecto que nació para comunicarse con las personas con alguna discapacidad ha demostrado ser útil para ayudar a los peregrinos extranjeros que recorren el Camino de Santiago.

El objetivo de la guía es que personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, con trastornos mentales que afectan al habla y la comprensión, con discapacidad auditiva o con bajo nivel de alfabetización puedan establecer la comunicación con la Guardia Civil de la manera más cómoda, autónoma y segura posible.

Antonio Usieto, comandante de la Guardia Civil, destaca que la guía resulta útil cuando las personas se encuentran en estado de shock. «Es una herramienta de gran utilidad para cuando el agente se encuentra con una persona que tiene dificultades en la comunicación, bien porque está sometida a mucha presión o habla otro idioma».

Pictogramas que aparecen en la guíaDL

La guía se ha realizado en colaboración con la Fundación ONCE, que verifica si los dibujos son eficaces para el objetivo del programa. Los pictogramas los ha realizado el Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa (Arasaac).

Colaboración

«Tenemos un convenio de colaboración con la Fundación ONCE para atender a la ciudadanía con discapacidad», asegura Usieto. Para esta guía se han tenido en cuenta once de los supuestos más comunes a los que se enfrentan los agentes en su día a día, como un siniestro vial, una infracción de tráfico, una identificación, la avería de un vehículo, la atención a una persona desorientada, un robo, un delito contra el patrimonio, agresiones y agresiones sexuales, delitos de internet y pérdida de objetos.

«En una primera página hay un pictograma con un agente que saluda y dice que está aquí para ayudarle. Después pregunta que cómo está y qué ha pasado. Después aparecen distintas opciones que las personas puede señalar en el móvil o la tablet para indicar al agente lo que ha ocurrido, así se van pulsando pictogramas y pasando páginas».

La guía de pictogramas ha sido reconocida por la conferencia internacional Zero Project, una organización de gran relevancia europea e internacional en el mundo de la accesibilidad.

Líderes de accesibilidad

La conferencia anual del proyecto Zero Project celebrada recientemente en la Oficina de las Naciones Unidas en Viena donde expertos, políticos y líderes de todo el mundo debaten sobre accesibilidad, TIC y respuesta ante situaciones de crisis.

Integrada en tablets y ordenadores de patrulla y disponible en español, inglés y francés para que los turistas extranjeros puedan comunicarse de manera más eficiente con cualquier patrulla de la Guardia Civil, la guía se incorpora como buena práctica de accesibilidad en la base de datos internacional de Zero Project, que difunde soluciones innovadoras para un mundo sin barreras.

En su primer día de trabajo, la conferencia acogió la jornada Un futuro accesible en un mundo en transformación: Tecnologías que configuran la preparación de emergencias, organizada por AccessibleEU — el Centro Europeo de Accesibilidad liderado por Fundación ONCE— y Zero Project. Su objetivo fue visibilizar experiencias de personas con discapacidad en situaciones de crisis (conflictos, migración, desastres ambientales) y presentar avances tecnológicos accesibles que mejoran la respuesta inclusiva ante emergencias.

Verificación

La jefa del Departamento de Autonomía Personal de la Fundación ONCE, Paloma Cid, destaca la colaboración con la Guardia Civil para mejorar la accesibilidad en la comunicación. «Nosotros verificamos los pictogramas y formamos a los agentes para atender a las personas en una situación de catástrofe». La sencillez de la idea y de los pictogramas «ha convertido la iniciativa en un éxito por la que Zero Project nos ha reconocido». La guía está integrada en tablets y ordenadores de patrulla y disponible en español, inglés y francés para que los turistas extranjeros puedan comunicarse de manera más eficiente con cualquier agente.