Los jóvenes de Castilla y León desconfían de los políticos

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

La mayoría de los adolescentes y jóvenes de Castilla y León (12 a 21 años) prioriza la tecnología y desconfía de los políticos hasta el punto de que ocho de cada diez cree que mienten, no les escuchan y no les ponen en el foco de sus propuestas y planteamientos.

Son dos de las conclusiones del estudio titulado Así somos. El estado de la adolescencia en Castilla y León, presentado este jueves en Valladolid por la organización «Incidencia y Comunicación Plan International» con datos extraídos de una encuesta de ámbito nacional, de ahí que no sea representativa pero sí orientadora.

«A través de las encuestas es como mejor se puede actuar, sin tópicos, sin intuiciones e incluso sin prejucios», explicó el presidente del Consejo Económico de Castilla y León (CES), Enrique cabero, como máximo responsable de la entidad anfitriona para la presentación de este informe. Para Cabero, no sólo analizan los expertos las inquietudes de los adolescentes y jóvenes (el 9% de la población de Castilla y León), sino también «las voces de las personas jóvenes, sus preocupaciones», y más en esta «época de transformación más rápida y profunda que en otros momentos», ha apostillado.

Los chicos se muestran más satisfechos con la política actual que las chicas, un 40 frente a un 18%, ellos incluso por encima de la media nacional en este apartado (27%), y en conjunto rechazan cualquier tipo de violencia de género en la comunidad autónoma: siete de cada diez de los consultados.

El 16% de ellas, frente al 1% de ellos, reconoce haber padecido violencia o acoso sexual digital mediante el uso de las redes sociales o el uso de la inteligencia artificial, una brecha que también es representativa en otros aspectos como la salud mental, la educación o la presión estética.

El estudio fue presentado por David del Campo, director de Incidencia y Comunicación, quien aprovechó el periodo electoral en Castilla y León para pedir al gobierno resultante de las urnas una ley de atención a la infancia y adolescencia, y que en sus propuestas y programas los partidos pongan en el centro a este sector de la población. «Muchas políticas públicas e iniciativas no tienen en cuenta ni sus demandas ni necesidades».

El 9% de la población de Castilla y León, en torno a 220.000 personas, tiene entre 12 y 16 años (100.000), adolescencia, y 17 y 21 años, primera juventud (110.000). La muestra de ámbito nacional, de la cual han sido extraídos para Castilla y León estos datos orientativos y no representativos, según los promotores, consultó en España a 3.513 jóvenes (2.513 chicas y 1.000 chicos) de entre 12 y 21 años pertenecientes a diversas clases sociales y origen, entre otras variables.

Brechas de género

Mientras el 15% de las chicas asume haber padecido algún problema relacionado con la salud mental, ellos sólo lo admiten en un 1%, pero coinciden en la satisfacción que les produce su aspecto estético a pesar de las críticas que reconocen haber recibido: seis de cada diez en el conjunto de ambos sexos.

El 74% de los muchachos necesita arreglarse para salir, al 38% de las chicas le gustaría operarse y, ya en conjunto, la mitad reconoce que se ve influida por los modelos de belleza proyectados desde las redes sociales.

Dentro del plano académico, la gran mayoría se siente cómodo con la rutina académica (el 93 por ciento de ellos y el 26 por ciento de ellas), pero una tercera parte del total lamenta que no dispone de los recursos necesarios para estudiar donde quiere y la carrera universitaria que le apetece.