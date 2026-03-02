Riesgo de asfixia: Tedi retira del mercado un juego de té de juguete por contener piezas pequeñas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cadena de bazares de origen alemán Tedi, con presencia en la mayor parte del territorio español, ha retirado del mercado un juego de té de juguete al existir riesgo de asfixia.

El juguete afectado por esta alerta, con fecha del 13 de febrero, se presenta en un envase que contiene varias tazas, platos, cucharas y teteras de plástico de diferentes colores, con el número de artículo 61101001211000000500. El producto estuvo a la venta desde el 27 de marzo de 2025 al 13 de febrero de 2026.

La incidencia notificada por la cadena de bazares señala que «las pruebas del producto revelaron la formación de piezas pequeñas.

Estas piezas pueden suponer un peligro de asfixia, por lo que desaconsejamos seguir utilizando el juego de té».

Tedi ofrece la posibilidad de obtener el reembolso del precio de venta del producto (5 euros) o bien cambiarlo por otro artículo de los que ofertan sus establecimientos. Para más dudas, el teléfono de información es el 961 367 900, mientras que la dirección de correo es comercio@tedi.com.