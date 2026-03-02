Nuevo varapalo al bolsillo del fumador: el precio del tabaco se dispara otra vez, consúltalo aquí

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Si pensabas que habías visto lo peor en cuanto a los precios del tabaco, te equivocabas. Desde el pasado 27 de febrero de 2026, la realidad se ha vuelto mucho más cruda para quienes mantienen este hábito, enfrentándose a un escenario insostenible donde el dinero se esfuma cada vez más rápido en los estancos.

La confirmación oficial ha llegado de la mano del Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Comisionado para el Mercado de Tabacos, oficializando una subida que ya es una realidad palpable. Esta medida drástica no entiende de geografías, afectando por igual a la Península, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, convirtiendo el consumo de tabaco en un auténtico lujo prohibido para muchos.

Este nuevo mazazo económico se fundamenta en la Ley de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, permitiendo que fabricantes e importadores fijen estos nuevos precios de venta al público. Los estancos ya han actualizado sus tarifas, obligando a los consumidores a pagar mucho más por sus marcas habituales de lo que pagaban hace apenas unos días.

A) Cigarrillos

Desert Gold Blue. 4,65 euros

Desert Gold Red. 4,60

B) CIGARROS Y CIGARRITOS

AJ. FERNANDEZ

AJ. Fernandez New World Decenio Gordo C (20). 19,95

ASYLUM

Asylum 13 Pandemonium 60 x 8 1/2 (20). 13,95

Asylum Pandemonium 52 x 8 1/2 (20). 12,40

BARLOVENTO

Brevas (50). 0,65

Corona (10). 1,60

Coronas Especiales (25). 1,30

Tubulares (25). 2,10

Viudita (10). 1,40

DREW ESTATE

Drew Estate Undercrown UC10 Flying Pig C (12). 17,00

HERENCIA PALMERA

Brevas 25 (25). 0,60

Señoritas 25 (25). 0,50

QUAI D’ORSAY

Quai D’Orsay Especial D’Orsay (5). 60,00

ROMEO Y JULIETA

Romero y Julieta Wide Churchills TR (20). 55,00

SB SIMON BELTRE

SB Simon Beltre Andullo Robusto (20). 12,50

SB Simon Beltre Andullo Short Robusto (20). 13,00

SB Simon Beltre Andullo Toro (20). 14,50

SB Simon Beltre Aniversario Edición Limitada (20). 14,50

SB Simon Beltre CSZ Robusto (20). 12,50

SB Simon Beltre CSZ Toro (20). 14,50

SB Simon Beltre Cuatro Caminos (20). 12,00

SB Simon Beltre Momentos (10).

C) CIGARROS Y CIGARRITOS

EIROA

Eiroa CLE Fresh Pack 60X6 (El envase de 4). 47,00

SB SIMON BELTRE

SB Simon Beltre Collection-Sampler (El envase de 8). 95,00

D) PICADURAS DE LIAR

Amber Leaf Virginia Nature (30 g). 6,30

E) PICADURAS DE PIPA

Black Jack Original Blend (100 g) 7,95

Black Jack Original Blend (200 g) 14,20

Forever Gold Black (200 g) 19,00

Forever Gold Black (50 g) 4,95

Forever Gold Black After (200 g) 20,00

Forever Gold Black American Gangster (200 g) 20,00

Forever Gold Black Evil Witch (200 g) 20,00

Forever Gold Black Evil Witch (50 g) 5,25

Forever Gold Black Little Ghost (200 g) 20,00

Forever Gold Black Pinkman (200 g) 20,00

Forever Gold Border (200 g) 19,00

Forever Gold Border (50 g) 4,95

Forever Gold Border Edición Limitada (50 g) 4,95

Forever Gold Budapest With Love (200 g) 19,00

Forever Gold Budapest With Love (50 g) 4,95

Forever Gold Crazy Izu (200 g) 19,00

Forever Gold Crazy Izu (50 g) 4,95

Forever Gold Dark Blue (200 g) 19,00

Forever Gold Dark Blue (50 g) 4,95

Forever Gold Drácula (200 g) 19,00

Forever Gold Drácula (50 g) 4,95

Forever Gold Dragon Daddy (200 g) 19,00

Forever Gold Dragon Daddy (50 g) 4,95

Forever Gold Escape Room (200 g) 19,00

Forever Gold Escape Room (50 g) 4,95

Forever Gold Fantasy (200 g) 19,00

Forever Gold Fantasy (50 g) 4,95

Forever Gold Faruk & Farik (200 g) 19,00

Forever Gold Faruk&Farik (50 g) 4,95

Forever Gold Flowers (200 g) 19,00

Forever Gold Flowers (50 g) 4,95

Forever Gold Freak (200 g) 19,00

Forever Gold Freak (50 g) 4,95

Forever Gold Galben (200 g) 19,00

Forever Gold Galben (50 g) 4,95

Forever Gold Go with The Flow (200 g) 19,00

Forever Gold Go with The Flow (50 g) 4,95

Forever Gold Green (200 g) 19,00

Forever Gold Green (50 g) 4,95

Forever Gold Heaven (200 g) 19,00

Forever Gold Heaven (50 g) 4,95

Forever Gold Hurricane (200 g) 19,00

Forever Gold Hurricane (50 g) 4,95

Forever Gold Island (200 g) 19,00

Forever Gold Island (50 g) 4,95

Forever Gold Kekoko (200 g) 19,00

Forever Gold Kekoko (50 g) 4,95

Forever Gold Lemshock (200 g) 20,00

Forever Gold Lemshock (50 g) 5,25

Forever Gold Monkey (200 g) 19,00

Forever Gold Monkey (50 g) 4,95

Forever Gold Monkey Edición Limitada (50 g) 4,95

Forever Gold Mow (200 g) 19,00

Forever Gold Mow (50 g) 4,95

Forever Gold Oh La Lá (200 g) 19,00

Forever Gold Oh La Lá (50 g) 4,95

Forever Gold Oh La Lá Edición Limitada (50 g) 4,95

Forever Gold Piggy BBQ Bangkok (200 g) 19,00

Forever Gold Piggy BBQ Bangkok (50 g) 4,95

Forever Gold Pinkman By Love (50 g) 4,95

Forever Gold Pinkman By Love 78 (200 g) 19,00

Forever Gold Plum (200 g) 19,00

Forever Gold Plum (50 g) 4,95

Forever Gold Purple (200 g) 19,00

Forever Gold Purple (50 g) 4,95

Forever Gold Rakka (200 g) 19,00

Forever Gold Rakka (50 g) 4,95

Forever Gold Red Code (200 g) 19,00

Forever Gold Red Code (50 g) 4,95

Forever Gold Russet (200 g) 19,00

Forever Gold Russet (50 g) 4,95

Forever Gold Secret History (200 g) 19,00

Forever Gold Secret History (50 g) 4,95

Forever Gold Space (200 g) 19,00

Forever Gold Space (50 g) 4,95

Forever Gold Storm Jazz Music (200 g) 22,00

Forever Gold Storm Jazz Music (50 g) 5,75

Forever Gold Storm Jess Pirate (200 g) 22,00

Forever Gold Storm Jess Pirate (50 g) 5,75

Forever Gold Storm Pinkman (200 g) 22,00

Forever Gold Storm Pinkman (50 g) 5,75

Forever Gold Storm The Cave (200 g) 22,00

Forever Gold Storm The Cave (50 g) 5,75

Forever Gold Timothy (200 g) 19,00

Forever Gold Timothy (50 g) 4,95

Forever Gold Wake Up (200 g) 19,00

Forever Gold Wake Up (50 g) 4,95

Forever Gold White Night (200 g) 19,00

Forever Gold White Night (50 g) 4,95

Harbour Red (150 g) 11,00

Harbour Red (20 g) 1,50

Harbour Red (500 g) 35,90

Musth Milric (125 g) 22,60

Musth Neptune (125 g) 22,6